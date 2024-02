Już po raz dwunasty Stalowa Wola weźmie udział w ogólnopolskim biegu „Tropem Wilczym” ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. Biegacze ruszą w trasę z punktu startowego, który zlokalizowany będzie obok Urzędu Celnego przy ulicy Kwiatkowskiego. Dystanse do przebiegnięcia to 1963 m i/lub 5000 m. Wydarzenie zaplanowano na 3 marca.

W dystansach i godzinach biegu zawarta jest wielka symbolika. Pierwszy bieg na odległość 1963 m to odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Godzina jego rozpoczęcia – 19.44 to liczba symbolizująca rok wybuchu Powstania Warszawskiego. Drugi bieg na 5 km wystartuje około godziny 20. Trasy obu dystansów przebiegać będą przez las.

– Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i medal. Dostępnych jest 250 pakietów i decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas obecnej edycji zapisy na bieg są prowadzone za pośrednictwem strony www.etiming.pl w zakładce zawody > Tropem Wilczym 2024 – Stalowa Wola. W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, wybrany dystans i rozmiar koszulki – informuje stalowowolski magistrat.

Biuro zawodów będzie znajdowało się w SPZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2 (tzw. Ambulatorium). Tam będą wydawane numery i pakiety startowe. Biuro będzie otwarte w godzinach od 14:00 do 19:30.

Udział w biegu jest bezpłatny. Zapisy już trwają. Dla osób, które nie zapiszą się internetowo będzie możliwość zapisania się na bieg na dodatkowej liście w dniu biegu w biurze zawodów. Osoby, które zgłoszą się na listę dodatkową będą mogły pobrać pakiet startowy z wcześniejszych edycji.

Ogólnopolskim organizatorem biegu „Tropem Wilczym” – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność i Demokracja. Ideą akcji jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Od 2011 roku dzień 1 marca jest świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.