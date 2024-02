Planowana inwestycja zakłada dobudowę dwóch dodatkowych garaży oraz nadbudowę budynku, w której znajdzie się nowoczesna świetlica o powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych. Inwestycja pochłonie blisko 3,2 mln zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku remizy strażackiej OSP Charzewice w Stalowej Woli o dodatkowe pomieszczenia: klatki schodowe wewnętrzną i zewnętrzną, rozbudowę istniejącego pomieszczenia garażowego o kolejne 2 stanowiska postojowe dla wozów bojowych, pozostałe pomieszczenia na I piętrze budynku takie jak toaleta dla niepełnosprawnych, ogólnodostępna toaleta, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie świetlicy.

Do przebudowy przewidziane są także kolidujące przyłącza i elementy sieci energetycznej niskiego napięcia. Ze względu na brak możliwości rozbudowy istniejącej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powstanie nowy, kolejny przyłącz do budynku.

W istniejącej części remizy natomiast wykonane zostaną prace wzmacniające budynek i dostosowujące do najnowszych norm przeciwpożarowych, wymienione zostaną bramy, pokrycie dachu, a budynek będzie ocieplony. Zaplanowane są także prace związane z nowym zagospodarowaniem terenu wokół remizy.

Miasto Stalowa Wola na realizację tego zadania otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych edycja szósta – PGR w wysokości 2,7 mln zł.

– OSP Charzewice w ostatnich latach, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich druhów rozwinęła się niesamowicie. To, co zachwyca, to działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Piękne, inspirujące i motywujące jest to, że już blisko sto osób w Młodzieżowej i Dziecięcej Drużynie Pożarniczej tej jednostki uczy się służby dla drugiego człowieka. W ostatnich latach OSP Charzewice udowodniła, że oprócz codziennych działań na najwyższym poziomie, inicjuje wiele działań dodatkowych na szczeblu lokalnym i regionalnym, wzorowo wypełniając swoje zadania. Ta jednostka zasługuje na większe i nowoczesne narzędzia dla rozwoju i spełniania kolejnych marzeń. W szybkim tempie dwudziestu tygodni od ogłoszenia historycznej dotacji przez senator Janinę Sagatowską i wiceministra Rafała Webera dla OSP Charzewice, został już wybrany wykonawca tego zadania i przechodzimy do jego rzeczowej realizacji – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.