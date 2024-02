Podczas II wojny światowej władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przeprowadziły masowe deportacje obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej na wschód. Pierwsza deportacja odbyła się 10 lutego 1940 r. – 84 lata temu. Stalowowolskie uroczystości rocznicowe odbyły się w niedzielę 11 lutego.

– W dzisiejszych czasach musimy pamiętać o tych ofiarach, które poniósł naród Polski w wyniku okupacji wschodnich terenów ziem polskich, kresów. W tym roku obchodzimy 84 rocznicę pierwszej, masowej deportacji, jednej z 4, które miały miejsce w latach 1940- 1941. W nocy z 9 na 10 lutego Polacy zostali deportowani po raz pierwszy masowo na Syberię i to była jedna z najtrudniejszych deportacji. Obejmowała ona 140 tys. obywateli polskich z kresów i to jest sytuacja, która ze względu na porę roku, luty spowodowała, że bardzo wiele osób poniosło śmierć w czasie transportu. Pochylamy również głowę i modlimy się pamiętając o Matkach Sybiraczkach, bo to one były tymi osobami, na których spoczywał największy ciężar i odpowiedzialność nie tylko za własne dzieci, ale za ciężko schorowanych rodziców – mówił historyk Roman Niwierski.

Niedzielne obchody 84. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego rozpoczęły się mszą świętą w kościele Źródła Miłosierdzia Bożego z udziałem chóru „Lasowiacy” MDK w Stalowej Woli, odprawioną w intencji Sybiraków.

Kolejnym punktem było złożenie wieńców przy tablicy poświęconej Sybirakom, zlokalizowanej przy kościele św. Floriana. Następnie zebrani udali się pod Pomnik Pamięci Matki Sybiraczki znajdujący się na placu przy Bazylice Konkatedralnej, gdzie również złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wspomniał o Zbigniewie Paszkiewiczu, stalowowolskim radnym, ale też Sybiraku, z którego inicjatywy przy konkatedrze stanął pomnik poświęcony Matkom Sybiraczkom.

– To wieloletni radny, ale przede wszystkim Sybirak, osoba, która przeżyła transport na nieludzką ziemię, która również chociażby tą inicjatywą Pomnika Matki Sybiraczki, pięknie pokazywał świadectwo i znaczenie polskich kobiet-matek, które odegrały tak niesamowitą rolę, aby podczas samej tej nieludzkiej podróży, w tych bydlęcych wagonach, całego męczeństwa, które dotyczyło przebywania na tej nieludzkiej ziemi, otaczały swoje dzieci tą największą miłością, oddając wszystko co miały: jedzenie, ciepło, ale również oprócz ochrony, którą dawały często własnym ciałem osłaniając swe dzieci, dawały też wychowanie, przekazywały język polski, wiarę, tradycję, pokazując, że nawet w tym okrutnym czasie miłość zwycięża. Ten dzień również świadectwem Sybiraków, którzy jeszcze tutaj w Stalowej Woli żyją, którzy są wśród nas pokazuje, że miłość potrafi wszystko zwyciężyć, nawet najtrudniejsze momenty, a jednocześnie pokazuje tragedię narodu polskiego, jakiego cierpienia, męczeństwa doświadczyli Polacy, tylko za to, że byli Polakami – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.