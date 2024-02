Porażką zakończył się pierwszy występ kadetów Stali Stalowa Wola w rozgrywkach makroregionalnych w strefie lubelsko-podkarpackiej. „Zielono-czarni” nie sprostali na swoim parkiecie Startowi Lublin, a o porażce zadecydował wynik ostatniej kwarty, którą nasza drużyna przegrała różnicą 15 punktów.

Stal nie tylko źle skończyła, ale także bardzo źle zaczęła ten mecz. W 3. minucie, po „trójce” Mazka przegrywała 2:8. A kiedy zaczęła nawiązywac równorzędna walkę, to nie trafiała z rzutów wolnych. W kolejnej odsłonie podopieczni trenera Roberta Grzyba zagrali skuteczniej. Udanymi wejściami pod kosz popisywał się Przemysław Frankiewicz, dobrze także Stal funkcjonowała w defensywie. Po dwudziestu minutach był remis 26:26.

Trzecia kwarta to walka „kosz za kosz”. Na jej początku Start odskoczył na kilka punktów, ale na więcej im Stal nie pozwoliła. Nasz zespół zdołał odrobić straty, a pod koniec, po rzucie Maleckiego objąć prowadzenie 43:40.

W czwartej kwarcie Stal istniała tylko przez pięć pierwszych minut. Na początku 35. minuty, po rzutach Karola Kędry (3+2) i Przemysława Frankiewicza nasz zespół wygrywał 53:51. Ostatnie pięć minut przegrał jednak 0:15 i taką też różnicą przegrał cały mecz.

– Start wygrał bronią, która my wygrywaliśmy wcześniej meczer, czyli bardzo szybkim kontratakiem – krótko podsumował występ swoich zawodników trener Robert Grzyb. – Smuci mnie wynik, bo nie oddaje on sprawiedliwie tego, co działo się na parkiecie, a ponadto będzie nam go bardzo ciężko odrobić na wyjeździe.

Na szczęście nie dwumecz, ale kilka meczów decydować będzie o kolejności w tabeli. Do ćwierćfinałów awansuje dwa najlepsze zespoły.

Następnym rywalem Stali będzie na wyjeździe Lublinianka (18 luty, godz. 11.15).

STAL – START 53:68 (8:14, 18:12, 17:16, 10:26)

STAL: Frankiewicz 17 (1×3), Malecki 14 (1×3), Kędra 13 (1×3), Malynovskyi 9, drzewi, Błyskal, Skuciński, Obuchowski, Jargieło, Bożek, Khan.

START: Mazek 24 (2×3), Kwiatkowski 17, F.Mącik 12 (1×3), K.Mącik 5, Żurawski 5 (1×3), Kryczek 3 (1×3), Krawczyk 2, Bielicz, Pyzikowski, Kutnik, Zieliński, Stoltz.

Sędziowali: Dariusz Szaro i Karola Raszka (Rzeszów).

W innym meczu: Biało-Czarni Kraśnik – Sokół Łańcut 67:72.