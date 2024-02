W minionym roku Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku nie zwolniło tempa. Jak poinformował nas szef tej placówki, pod skrzydłami niżańskiego centrum udało się zrealizować z powodzeniem 140 wydarzeń artystycznych, a z zajęć stałych regularnie korzystało ponad 600 osób. Niżańskie kino odwiedziło prawie 10500 widzów, zaś z oferty Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji skorzystało ponad 2700 osób.

Tyle mówią liczby. Na pytanie o to, które ze zrealizowanych przedsięwzięć szczególnie się udało, dyrektor NCK „Sokół”, Radosław Maziarz odpowiedział z uśmiechem: – W zasadzie nie potrafię w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ naprawdę ubiegły rok obfitował w tyle fantastycznych wydarzeń, że boję się któreś pominąć.

Zróbmy więc krótki przegląd wydarzeń zorganizowanych przez zespół NCK w ubiegłym roku. Z pewnością za bardzo udaną imprezę, która wpisała się na stałe w kalendarz niżańskich przedsięwzięć należy uznać „Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej”. Szósta edycja festiwalu przeszła do historii jako wydarzenie z rekordową liczbą wystawców i uczestników. Park Miejski, gdzie odbył się festiwal, dosłownie pękał w szwach. Jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne, to na pewno w pamięć słuchaczy zapadły trzy rewelacyjne koncerty w ramach cyklu „Muzyczny Koncep.t”. Na kameralnej scenie sokoła zaprezentowała się debiutująca Daria ze Śląska, Paulina Przybysz oraz Pablopavo i Ludziki. Poza tym publiczność miała okazję spotkać się ze śpiewającym Andrzejem Grabowskim, a w plenerze także z zespołem Future Folk czy legendą polskiej sceny – Markiem Piekarczykiem.

Dla mieszkańców Niska ważny jest też teatr. Niżanie tłumnie przychodzą na spektakle. A tych w minionym roku nie brakowało. Choćby podczas „Majówki Teatralnej”, drugiej edycji święta miłośników Melpomeny, zagrano sześć przedstawień dla małych i dorosłych widzów. Spektakle obejrzało ponad 800 osób. Niezmiennie swoją wierną publiczność ma Teatr „Kontynuacja”. Pod koniec 2023 roku zaskoczył widzów najnowszą i jednocześnie nowatorską realizacją sztuki w reżyserii Marka Urbana pod tytułem „Zemsta – czyli spór o mur według Aleksandra Fredry”. Propozycją dla najmłodszych widzów było z kolei bardzo udane widowisko teatralne pod nazwą „Bajka o żyrafie, co siedziała w szafie” w reżyserii Marii Bembenek. Widowiska tworzą uczestnicy zajęć artystycznych, aktorzy, tancerze, wokaliści, mażoretki. To trudne wyzwania, bo trzeba sprostać koordynacji pracy około setki występujących. – Nisko ma zdolnych mieszkańców, a w NCK „Sokół” pracują wspaniali, zaangażowani w swoją pracę instruktorzy i animatorzy. To przekłada się na wysoką jakość działań i sprawia, że jestem dumny ze wszystkich projektów artystycznych – podkreśla szef centrum kultury.

Wyjątku nie stanowiło też widowisko pod tytułem „Pocztówka z tamtych lat”, wystawione z okazji obchodów jubileuszu 90. rocznicy nadania praw miejskich Nisku, które spotkało się z entuzjastycznym odbiorem.

Opowiadając o animatorach życia kulturalnego dyrektor NCK „Sokół” zwrócił uwagę na działalność Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Wizytówką tej placówki stały się cykle wykładów historycznych, które realizowane są we współpracy z grupą świetnych, zaangażowanych ludzi – nauczycieli, historyków, regionalistów i pasjonatów w jednym. W tamtym roku wierni słuchacze uczestniczyli w wykładach z cyklu „Romantyzm, czyli inna nowoczesność” i serii spotkań poświęconych czasom międzywojennym pod hasłem „Nisko między wojnami”. Budynek dawnej oficyny pałacowej stał się miejscem, w którym można było obejrzeć kilka naprawdę dobrych wystaw. W 2023 roku wyeksponowano prace sześciu bardzo utalentowanych, związanych z Niskiem artystek. Z wielką przyjemnością zorganizowano wystawy Magdaleny Kary-Sajek, Magdaleny Suszek-Bąk, Beaty Kot-Gustaw, Katarzyny Kobylarz- Tomaszewskiej, Marty Wakuły-Mac i Beaty Puskarczyk. Udało się ponadto uruchomić „Galerię OFF”. Miejsce stworzone z myślą o tych, którzy chcą zakupić unikatowe prace artystyczne i piękne przedmioty. Galeria działa od kwietnia ubiegłego roku. To miejsce ważne zarówno dla twórców, jak też dla osób poszukujących rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. W galerii można nabyć także wydawnictwa poświęcone lokalnej historii, w tym najnowszy, wydany w październiku drugi numer „Niżańskiego Zeszytu Historycznego”.

Mówiąc o przedsięwzięciach, które NCK „Sokół” zrealizowało, nasuwa się pytanie o źródła ich finansowania. Dyrektor poinformował, że podstawą jest dotacja podmiotowa, którą instytucja otrzymuje od Gminy i Miasta Nisko, lwią część budżetu stanowią dochody z działalności własnej, takiej jak działalność kinowa czy wpłaty za zajęcia stałe od ich uczestników. Wielu wydarzeń i inwestycji nie udałoby się zrealizować gdyby nie środki pozyskane w ramach projektów i zadań zleconych. Na przykład dzięki Funduszom Norweskim, pozyskanym przez niżański magistrat, NCK z powodzeniem zorganizowało w czerwcu imprezę dla dzieci „Miasteczko innowacji”, a potem we wrześniu „Na straży tradycji”. Środki te pozwoliły na zakup instrumentów na potrzeby grup artystycznych NCK „Sokół”, a także zewnętrznego systemu wystawienniczego, który wykorzystano po raz pierwszy w październiku, prezentując na placu Wolności wystawę „Czas odbudowy i wielkich zmian”. Dużą imprezę na zakończenie lata, z gwiazdami na scenie, udało się zorganizować dzięki współpracy z Polskim Radiem Rzeszów i znacznemu wsparciu Lasów Państwowych. Z kolei środki pozyskane z Muzeum Historii Polski umożliwiły zrealizowanie w ubiegłym roku szeregu działań animacyjnych i edukacyjnych wpisujących się w obchody jubileuszowe miasta. Wiele udanych wydarzeń udało się zorganizować we współpracy z Niżańskim Stowarzyszeniem dla Kultury. Było ich sporo, można wymienić chociażby plenerowe „Kino Letnie”, czy koncerty organowe w kościele na osiedlu Warchoły.

A czego szef Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” życzyłby sobie w bieżącym roku artystycznym? – Na pewno tego, żeby moi pracownicy mieli satysfakcję z tego co robią, i tego, by mieszkańcy byli zadowoleni z naszej oferty. Chciałbym, żeby nasze działania były dostosowane do oczekiwań różnych grup społecznych. Szczególnie zależy mi na tym, by trafiać z ofertą w potrzeby rodzin. Zależy mi, żeby udały się wszystkie te inicjatywy, z którymi wychodzimy na zewnątrz budynku. Mam na myśli rodzinne warsztaty i imprezy na terenie rekreacyjnym nad Zalewem Podwolina. Choć teraz bywa ciasno w budynku „Sokoła”, to proszę nam życzyć, żeby tak było jak najczęściej – powiedział Radosław Maziarz.