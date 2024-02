Wiele wskazuje na to, że w najbliższych wyborach prezydenta Stalowej Woli do walki stanie – jak w 2014 r. – trzech kandydatów, a o 23 mandaty w radzie miejskiej ubiegać się będą – podobnie jak w 2018 r. – trzy komitety. Dwóch kandydatów na prezydenta już znamy: Damian Marczak i Kamil Maciejak, a ten trzeci, czyli urzędujący włodarz Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, dla wielu pewniak do trzeciego z rzędu zwycięstwa, powiedział „Sztafecie”, że bardzo poważnie rozważa niekandydowanie, i ostateczną decyzję ogłosi może nawet dopiero pod koniec lutego.

Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa 4 marca, a kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 14 marca (więcej o wyborczym kalendarzu w ramce). Komitety mają więc jeszcze trochę czasu, choć np. debiutujący w wyborach komitet Stalowa od Nowa (jego kandydatem na prezydenta jest Kamil Maciejak, a działa tu m.in. były prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak), zapowiedział, że swoje listy kandydatów na radnych miasta i powiatu skompletuje do końca stycznia. Czy są więc już gotowe?

Szlęzak: – Hasło dla młodych i z poczuciem humoru

– Prowadzimy ostatnie rozmowy. Myślę, że listy będą gotowe w przyszłym tygodniu – powiedział „Sztafecie” Andrzej Szlęzak. On sam zamierza kandydować do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Komitet Stalowa od Nowa nie wystawia natomiast swoich kandydatów w wyborach do rad gmin powiatu stalowowolskiego.

Wiadomo też, jakie będzie główne hasło wyborcze kandydata tego komitetu, Kamila Maciejaka, na prezydenta Stalowej Woli: „Był łysy, jest kudłaty, będzie brodaty”. Nawiązuje więc do włosów (w tym przypadku łysiny) byłego prezydenta Szlęzaka, fryzury obecnego prezydenta Nadbereżnego i brody noszonej przez Kamila Maciejaka.

– Nie było jakiejś burzy mózgów w tej sprawie. To pomysł wzięty chyba z jednego z internetowych komentarzy, jaki pojawił się po ogłoszeniu startu naszego kandydata – wyjaśnia Andrzej Szlęzak. – Nie obawiamy się, że jest zbyt lekkie i dowcipne. To jest młody kandydat, to jest hasło skierowane do młodych i ludzi inteligentnych, z poczuciem humoru. Ludzie nieinteligentni nie mają poczucia humoru – kwituje Szlęzak.

Przypomnijmy, iż takie „lekkie” hasło miał on sam, wygrywając wybory na prezydenta Stalowej Woli w 2002 r., a były to pierwsze bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Brzmiało ono następująco: „Jestem gruby, jestem łysy, ale jestem uczciwy i mam pomysły”.

Butryn: – Domykamy listy

Listy kandydatów Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego (w 2018 r. zdobyło 7 mandatów w radzie miasta), czyli szerokiego frontu obecnej lokalnej opozycji wobec rządzącego Stalową Wolą i powiatem PiS-u, mamy poznać w drugiej połowie lutego.

Najprawdopodobniej wystartuje siódemka obecnych radnych Stalowej Woli z klubu SPS: Renata Butryn, Joanna Grobel-Proszowska, Leszek Brzeziński, Damian Marczak (kandydat SPS na prezydenta), Dariusz Przytuła, Andrzej Szymonik oraz Łukasz Warchoł (wybrany w 2018 r. z listy Kukiz’15), choć niektórzy mogą kandydować do rady powiatu, a jedna osoba rozważa niekandydowanie.

– Domykamy listy, oczywiście przy zasadzie 35-procentowego parytetu dla obu płci. Mogą więc nastąpić jeszcze przesunięcia naszych kandydatek i kandydatów między okręgami, panie są bowiem bardziej ostrożne przy podejmowaniu tego typu publicznej aktywności – mówi „Sztafecie” radna SPS, Renata Butryn.

Jej ugrupowanie wystąpi teraz pod szyldem Komitet Wyborczy Wyborców Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe dla Miasta i Powiatu.

Zapytany o swe wyborcze hasło, kandydat SPS na prezydenta Stalowej Woli, Damian Marczak powiedział „Sztafecie”, że rozważa kilka poważnych propozycji, a hasło Kamila Maciejaka skomentował żartobliwie, że w takim razie nowym prezydentem powinien zostać… Andrzej Szymonik, posiadacz wielkiej i gęstej brody (skądinąd kandydat SPS na prezydenta w 2018 r., choć wtedy brody nie nosił).

Augustyn: – Nie sprzedałem się PiS-owi

Na listach SPS nie ma, jak na razie obecnego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stalowej Woli, Jerzego Augustyna, wybranego w 2018 r. z listy SPS właśnie. Dlaczego?

– Poczekajmy do 4 marca, kiedy upływa termin rejestracji list. Z wypowiedzi liderów SPS wynika, że nie widzą dla mnie miejsca na swoich listach, bo jestem za mało „ich”. Uważają, że sprzedałem się PiS-owi, co jest jakimś absurdem. Ja natomiast uważam, że solidnie przepracowałem ostatnią kadencję i nie mam się czego wstydzić, byłem zresztą w grupie osób tworzących przed laty SPS. Oczywiście nie zamierzam rejestrować własnego komitetu, więc sprawa mojego startu w wyborach do rady miejskiej, bo miałem też propozycję do rady powiatu, jest na razie w pewnym zawieszeniu. Zobaczymy – powiedział „Sztafecie” Jerzy Augustyn.

Nieoficjalnie wiadomo też, że kandydowanie z listy SPS zaproponowała Augustynowi radna Joanna Grobel-Proszowska, ale sprzeciwia się temu czworo innych radnych SPS, w tym Damian Marczak, kandydat tego ugrupowania na prezydenta Stalowej Woli.

Weber: – Dajmy czas prezydentowi

Listy komitetu Prawo i Sprawiedliwość (w obecnej Radzie Miejskiej Stalowej Woli ma 15 mandatów) także mają być znane w drugiej połowie lutego. Swoich kandydatów PiS zgłosi też oczywiście do Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Wobec niezdecydowania Lucjusza Nadbereżnego w sprawie startu w wyborach prezydenckich (swoją decyzję ma ogłosić pod koniec lutego), pojawiają się różne spekulacje co do innego kandydata PiS: że będzie nim przewodniczący rady miejskiej Stanisław Sobieraj (jego zdaniem prezydent Nadbereżny powinien kandydować) albo nawet poseł PiS ze Stalowej Woli, Rafał Weber (w przeszłości radny, a przez rok przewodniczący rady miejskiej). „Sztafeta” zapytała go o jego ewentualne samorządowe plany.

– Będę się mocno angażował, aby nasi kandydaci do rady miejskiej i rady powiatu osiągnęli jak najlepsze wyniki – odpowiedział.

– A hasło „Rafał Weber na prezydenta Stalowej Woli” podoba się panu?

– Ciekawe hasło, interesujące.

– I?

– I tu postawmy trzy kropeczki. Dajmy panu prezydentowi Nadbereżnemu podjąć decyzję w sprawie kandydowania. Wiemy, że analizuje możliwość startu i wszystkie czynniki, które na to wpływają. Dajmy mu więc zdecydować o tym w spokoju, ma na to jeszcze czas. W Stalowej Woli są teraz ważne sprawy do „dopięcia” dla miasta, i z tego co wiem, tym prezydent Nadbereżny zajmuje się teraz w pierwszej kolejności – podkreślił poseł Weber

Do większości radnych nie ma zastrzeżeń

Poinformował też, że jako wiceprzewodniczący PiS w woj. podkarpackim, szczególną uwagę przykłada do wyborczych przygotowań partii w jego północnej części. Listy do sejmiku musi zaakceptować jeszcze centrala PiS w Warszawie, natomiast w sprawie wyborów do rad gmin, miast i powiatów decydują lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości.

I rozstrzygają one właśnie, w których powiatach komitety wystartują pod szyldem PiS, a w których pod szyldem komitetów lokalnych, obywatelskich lub poprą ich kandydatów (tak będzie np. w Radomyślu nad Sanem, gdzie PiS poprze komitet wójta Jana Pyrkosza). Są też już gotowe trzony list do rad powiatów w powiecie stalowowolskim, niżańskim i tarnobrzeskim, podobnie jak w przypadku Rady Miejskiej Stalowej Woli. Ale o nazwiskach poseł nie chce jeszcze rozmawiać

– W przypadku obecnych radnych Stalowej Woli wybranych z listy PiS, to będzie ich decyzja. Do zdecydowanej większości naszych radnych nie ma bowiem zarzutów, pracowali bardzo dobrze i aktywnie, wspierając w działaniach prezydenta miasta – powiedział „Sztafecie” poseł Rafał Weber.