Telewizja Kablowa STELLA po raz kolejny zorganizowała konkurs dla swoich Abonentów. Rozlosowano atrakcyjne nagrody, a wydarzenie uświetniły taneczne i wokalne występy młodych artystów Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.

W minionym tygodniu rozstrzygnięty został kolejny konkurs, tym razem 30 już raz dla Abonentów Telewizji Kablowej STELLA. W czasie uroczystej gali, która miała miejsce w Spółdzielczym Domu Kultury, rozlosowano atrakcyjne nagrody. Aby wziąĆ w nim udział należało w formularzu odpowiedzieć na zadane pytanie konkursowe: „Które wydanie programu STELLA TVK miało miejsce w 2023 r.”. By znać odpowiedź wystarczyło uważnie śledzić poprzednie wydania programu lokalnego. Ci, którzy poprawnie zaznaczyli odpowiedź „2000”, otrzymali nagrody, a do rozdania było ich 55, z których główną był 55-calowy telewizor. Biorący udział w konkursie mieli także szansę na wygranie nagród przygotowanych przez sponsorów: lot balonem, rodzinny wyjazd do osady Kochany, czy też weekendowy pobyt na zamku w Baranowie Sandomierskim.

Losowanie nagród poprzedzone było występami przedstawicieli zespołów artystycznych SDK-u. W koncercie wystąpili: dziecięcy zespół taneczny „Perełki” pod kierownictwem Anny Włodek, przedstawiając baśniowy świat z widowiska tanecznego „Alladyn”; młodzieżowy zespół tańca współczesnego „Pasja”, prowadzony przez Urszulę Wieczorek, który brawurowo wykonał trzy etiudy taneczne pt. „Po omacku”, „Jej portret” i „Powrót”.

Dalszą część koncertu uświetniły śpiewem podopieczne Ewy Woynarowskiej: Iga Szaraniec, Aleksandra Walczyk, Natalia Siek i Olivia Hausner ze studia wokalnego „Vivo” z SDK-u i Społecznej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

Główną nagrodę telewizor 55-calowy LED 4K wylosowała Joanna Bartnik. Podczas relacji przedstawiono wszystkich zwycięzców konkursu i nagrody jakie zdobyli.

Relację z losowania nagród i taneczno-wokalnego koncertu, które poprowadziły dziennikarki STELLI Julia Starzak i Agnieszka Szczęch, można było premierowo zobaczyć 2 lutego w programie Stelli. Program będzie można zobaczyć także w kolejnych dniach podczas jej powtórnej emisji.

Na zakończenie wydarzenia wystąpił prezes Telewizji Stella, Zdzisław Gawęcki, który pogratulował wygranym oraz podkreślił, że konkurs jest formą podziękowania za korzystanie z usług Stelli, a także wyrazem uznania dla pracowników za ich pracę. Podkreślił, że dla wszystkich jest bardzo ważne, aby świadczone usługi były na jak najlepszym poziomie.