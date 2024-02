W ostatniej kolejce drugiego etapu rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w kategorii kadetów, Stal Stalowa Wola pokonała na wyjeździe Resan AZS Politechniki Rzeszowskiej i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek o mistrzostwo Polski. W niedzielę, 11 lutego zmierzy się w swojej hali ze Startem Lublin.

Przed wyjazdem do Rzeszowa trener Robert Grzyb mógł mieć nieco obaw, ponieważ w pierwszym meczu w Stalowej Woli górą był Resan – wygrał przy Hutniczej 62:57 – ale szybko one okazały się płonne.

– W pierwszym etapie rozgrywek nie mieliśmy rywala, który potrafiłby się nam postawić. Zrobił to dopiero Resan w Stalowej Woli i mój zespół nie uniósł emocjonalnie tego spotkania. Po pierwsze koszykarsko przeciwnik prezentował się dobrze, a po drugie miał ogromne wsparcie kibiców, w większości swoich rodziców, którzy zasiedli na trybunach z bębnem i zagrzewali Resan do gry. Pod koniec drugiej kwarty w ciągu trzech minut goście zdobyli 12 punktów, a my żadnego, później w trzeciej powiększyli przewagę i dopiero pod koniec meczu chłopcy zdali sobie sprawę, że oddadzą ten mecz, że nie wygrają. Po raz pierwszy w sezonie. Nie mogli uwierzyć w to, co się stało. W Rzeszowie nie pozwoliliśmy rywalom rozwinąć skrzydeł. Zagraliśmy pewni siebie, twardo w obronie, skutecznie w ataku i wygraliśmy. Po meczu ci sami ludzie, którzy robili taki wielki „kocioł” w Stalowej Woli, podchodzili do nas i mówili: grajcie – wygrywajcie. To fajnie, że wciąż są tacy kibice.

W najbliższą niedzielę, 11 lutego o godzinie 11 w hali MOSiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli Stal rozpocznie batalię w makroregionalnej fazie rozgrywek. O ćwierćfinał walczyć będzie 6 drużyn: Stal, Resan AZS i Sokół Łańcut (podkarpackie) oraz Lublinianka, Start i Biało-Czarni Kraśnik (lubelskie). Pierwszym rywalem naszej drużyny będzie Start.

RESAN AZS – STAL 61:84 (17:20, 4:24, 20:24, 20:16)

STAL: Malecki 29 (1×3), Malynovskyi 23, Frankiewicz 9 (1×3), Karol Kędra 9 (1×3), Drzewi 8, Błyskal 4, Obuchowski 2, Domański, Skuciński.

Dla Resanu najwięcej Kubiak 17 (2×3), Płonka 12 (3×3), Szczęch 12 (1×3).