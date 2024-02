Kolejny międzynarodowy sukces zanotowali zawodnicy FightSport Stalowa Wola. Wiktor Krasnowski i Szymon Sołowiej zostali zwycięzcami SOLT 7: European Championship 2024. To jeden z najbardziej prestiżowych turniejów Brazylijskiego Jiu Jitsu w formule No Gi, czyli w takiej, w której zawodnicy ubrani są w koszulki rashguard oraz spodenki. Zawody odbywały się w hali OSiR Włochy w Warszawie.

Wiktor Krasnowski rywalizował z dorosłymi, w kategorii adult białe w wadze do 75 kg i w drodze po „złoto” pokonał przez poddanie Bartosza Czajkowskiego z Shooters Koło, Krystiana Kępę z Hunter MMA Warszawa i Łukasza Zaorskiego z LKSW Tajfun Legionowo, a jedną walkę wygrał na punkty, z Pawłem Bieleckim z Dzikiego Wschodu Biała Podlaska. W tej kategorii do rywalizacji przystąpiło 21 zawodników.

Szymon Sołowiej walczył w dwóch kategoriach wiekowych, w junior 16-18 lat w wadze do 55 kg i w adult blue (senior) w wadze do 60 kg. W rywalizacji ze swoimi rówieśnikami był bezkonkurencyjny. W drodze do najwyższego stopnia na podium zawodnik trenera Pawła Kunysza pokonał przed czasem w pierwszej walce Przemysława Szołtysika z Grapplingu Kraków – po tej walce zrobiło się na nerwowo, ponieważ rywal Szymona nie mógł przez chwilę złapać oddechu – w drugiej Mateusza Harasa z Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza i Patryka Brzezińskiego z Copacabana-Kauża Team Łódź.

Szymon Sołowiej postanowił po raz pierwszy sprawdzić się wśród seniorów. Trudno było wymagać od 16-letniego zawodnika, by sprostał czoła dużo bardziej doświadczonym przeciwnikom i zgodnie z przypuszczeniami zakończył swój udział w pierwszej rundzie, przegrywając z Karolem Kuczkiem z Academii Gorila Ruda Śląska, ale po bardzo wyrównanej walce. O tym, że dalej awansował reprezentant Rudy Śląskiej zadecydowali sędziowie.