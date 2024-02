Sprawcą poniedziałkowego zdarzenia, okazał się 35-letni obywatel Ukrainy, który prowadził samochód mając w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałkowy wieczór, 5 lutego. Stalowowolska policja o godzinie 23.30 otrzymała informację o zdarzeniu drogowym w Jastkowicach. Przybyły na miejsce patrol policji ustalił, że kierujący bmw, jadąc ul. Armii Krajowej w kierunku Brandwicy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. Pojazdem podróżowało trzech mężczyzn, obywateli Ukrainy. Wszyscy byli nietrzeźwi. Żaden nie przyznał się do kierowania pojazdem. Dwóch z nich zostało przewiezionych do szpitala na badania. Ostatecznie cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Gdy mężczyźni wytrzeźwieli zostali przesłuchani. Funkcjonariusze ustalili, że pojazdem kierował 35-latek, który w chwili zdarzenia miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nie uniknie też odpowiedzialności za spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.