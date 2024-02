Pączki to tradycyjny polski przysmak. Są smażone, okrągłe i posypane cukrem, oblane czekoladą lub lukrem. W środku mogą być nadziewane różnymi składnikami takimi jak dżem, krem, budynie, czy czekolada. Jedzenie pączków w tłusty czwartek ma symbolizować zapas kalorii przed okresem postu i wyrzeczeń, który rozpoczyna się po nim. Cieszą się one dużą popularnością. Wiele osób upiekło pączki samodzielnie w domu lub kupuje je w lokalnych cukierniach i piekarniach.

Polecamy Wam pączki z nadzieniem różanym, posypane cukrem pudrem, koniecznie własnoręcznie zrobione, bo takie smakują najlepiej.

Do garnka wlewamy 2 szklanki mleka, lekko podgrzewamy. Dodajemy 10 dkg drożdży, 2 łyżki mąki i dwie łyżki cukru. Mieszamy do rozpuszczenia się składników i tak powstaje nam zaczyn drożdżowy. Pozostawiamy go na około 15 minut do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. W tym czasie wsypujemy do większej miski 1 kg mąki, najpierw ją przesiewając i dodajemy około pół łyżeczki soli. Następnie bierzemy 10 jaj i oddzielamy białka od żółtek. Żółtka ucieramy z 4 łyżkami cukru kryształu na pulchną masę. Dodatkowo rozpuszczamy 8 łyżek masła. Jeśli zaczyn jest już gotowy, czyli zwiększył swoją objętość, wlewamy go do misy z mąką i mieszamy do połączenia składników. Dodajemy też 2 łyżki stołowe spirytusu. Następnie po trochu dolewamy ubite jajka, wyrabiając ciasto starannie ręką na jednolitą masę. Potem dolewamy wystudzone masło i wyrabiamy tak długo aż będzie odchodziło od ręki. Misę z ciastem przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, na około 1 godzinę. W tym czasie przygotowujemy głęboką patelnię do smażenia, wlewamy 1 litr oleju rzepakowego i dodajemy smalec. Po wyrośnięciu naszego ciasta, przekładamy je na stolnicę posypaną mąką i wyrabiamy jeszcze raz. Następnie wałkujemy ciasto na grubość ok. 2-3 cm i szklanką wykrawamy kółka. Na środek naszego kółka wkładamy pół łyżeczki nadzienia i zlepiamy, formując kulkę, którą odstawiamy do wyrośnięcia na około 10-15 minut. Następnie na rozgrzany tłuszcz delikatnie wkładamy uformowane, podrośnięte pączki i smażymy je po 1,5 minuty z każdej strony. Już usmażone wykładamy na papier do odsączenia zbędnego tłuszczu i po wystygnięciu dekorujemy je lukrem, cukrem pudrem lub tym co najbardziej lubimy.

Smacznego