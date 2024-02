Zakończyła się pucharowa przygoda Amatorskiego Klubu Sportowego Sympatyczni Nisko. Nasza drużyna przegrała w 1/16 finału z Moravią Tompawex Obice.

Rywalem Sympatycznych była drużyna występująca w Macron Świętokrzyskiej 3 lidze futsalu, która w 1/32 Pucharu Polski wyeliminowała AZS UEK Kraków, wygrywając 8:6, a wcześniej w I rundzie rozgromiła Futsal Club Tarnów 17:5. Sympatyczni natomiast w drodze do 1/32 pokonali Stal Mielec 8:1 i Heiro Rzeszów 5:3 (po dogrywce).

Gospodarzem sobotniego meczu był zespół z Obic (gmina Morawica, powiat kielecki), a spotkanie odbywało się w hali sportowej w Bilczy. Na trybunach kameralnego obiektu zasiadł komplet widzów.

Po pierwszej połowie nic nie wskazywało, że dojdzie do pogromu naszej drużyny. Gospodarze byli drużyną prowadzącą grę, częściej atakowali, ale wykorzystali tylko jedną sytuację strzelecką. W 7. minucie piłkę w bramce Sympatycznych umieścił Michał Zawadzki. Okazję do zdobycia bramki mieli także piłkarze reprezentujący Nisko, ale dwukrotnie bardzo dobrze interweniował bramkarz Moravii, Szymon Pietras.

Mijały kolejne minuty i coraz bardziej uwidoczniła się przewaga miejscowych. W końcu udało im się zdobyć drugą bramkę, chwilę później trzecią i w tym momencie jakby uszło z Sympatycznych powietrze, natomiast gospodarze nie przestawali nacierać, czego efektem były kolejne trafienia. Na otarcie łez, pod koniec spotkania, bramkarza Moravii pokonali: Kacper Pchełka i Juliusz Cupak.

TOMPAWEX MORAVIA OBICE – SYMPATYCZNI NISKO 10:2 (1:0)

1-0 Michał Zawadzki (7), 2-0 Michał Zawadzki (24), 3-0 Gilewski (28), 4-0 Mateusz Zawadzki (28), 5-0 Sinkiewicz (30), 6-0 Ł.Zawadzki (31), 7-0 Rabiej (33), 8-0 Mateusz Zawadzki (35), 9-0 Sinkiewicz (37), 9-1 Pchełka (38), 9-2 Cupak (38), 10-2 Mateusz Zawadzki (40).

MORAVIA: Pietras, Mateusz Zawadzki, Gilewski,Rabiej, Michał Zawadzki, Ł.Zawadzki, Sinkiewicz, Pasternak, S.Czekaj, Wójcik, M.Czekaj.

SYMPATYCZNI: Drzymała – Cupak, Sobiło, Startek, G.Tofil, Partyka, W.Tofil, Kata, Kwiatkowski, Urbanik, Cichoń, Pchełka, Kutyła, Stala.