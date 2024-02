Po 1,5 roku reprezentowania Stali Stalowa Wola opuszcza ją Kosei Iwao. 26-letni napastnik przenosi się do tarnobrzeskiej Siarki.

Z Japończykiem, kiedy wykupywano go z Wigier Suwałki, wiązano w Stali ogromne nadzieje. Początkowo rosły (188 cm wzrostu) napastnik radził sobie przyzwoicie. W debiucie z KS Wiązownica wpisał się na listę strzelców. Do końca sezonu 2022/23 wystąpił w 26 meczach (15 w pełnym wymiarze czasowym) i zdobył 9 bramek w 3 lidze i 1 w Pucharze Polski. Iwao miał znakomita koncówkę poprzedniego sezonu. W trzech ostatnich meczach strzelił 5 goli i w czerwcu świętował ze „Stalówką” awans do 2 ligi.

W tym sezonie Iwao pojawiał się na boisko rzadziej. W rundzie jesiennej zagrał w 12 meczach ligowych i 2 pucharowych. Zdobył tylko 1 bramkę, z rzutu karnego w spotkaniu PP ze Zniczem Pruszków.

W środę, 7 lutego o pozyskaniu Kosei Iwao poinformowała 3-ligowa Siarka Tarnobrzeg. Zawodnik, którego interesy reprezentuje Agencja S4S podpisał kontrakt na 1,5 roku.