Jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość. Wielu kierowców nie stosuje się do obowiązujących przepisów, co wczoraj i dziś potwierdzili niżańscy policjanci. Kierowca bmw jechał z prędkością 102 km/h, a kierujący peugeotem 104 km/h, w miejscach, gdzie obowiązuje limit prędkości do 50 km/h. Oprócz zatrzymanych praw jazdy, obydwaj kierowcy ponieśli surowe konsekwencje.