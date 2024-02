Kryminalni z Niska ustalili i zatrzymali sprawców pobicia 44-letniego mężczyzny. Obydwaj 19-letni mieszkańcy powiatu stalowowolskiego usłyszeli już zarzuty. Mężczyznom grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Do niżańskiej komendy zgłosił się 44-latek, który zawiadomił o pobiciu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, nad ranem, przed jednym z lokali na terenie powiatu niżańskiego. Mężczyzna oświadczył, że w momencie, kiedy opuszczał budynek, w którym bawił się na imprezie ze swoją partnerką, został zaatakowany przez grupę osób. Sprawcy zaczęli zadawać mu uderzenia, a kiedy się przewrócił, zaczęli go kopać.

Rannemu mężczyźnie starała się pomóc jego partnerka, która zadzwoniła pod numer 112. Kiedy napastnicy przestali zadawać mu uderzenia, uciekli z miejsca. 44-latek został zabrany karetką do szpitala, z którego po kilku godzinach został wypisany.

Funkcjonariusze ustalili, że w sprawę pobicia 44-latka, zamieszani są dwaj mieszkańcy powiatu stalowowolskiego. Obydwaj 19-latkowie, usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy.

Teraz o ich losie zadecyduje sąd. Za tego rodzaju przestępstwo, grozi im kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.