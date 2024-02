Dwa kolejne mecze ligowe rozegrała drużyna UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola. Obydwa w swojej hali, w PSP 12 przy ul. Poniatowskiego. W środku tygodnia pokonała drugi zespół Arki Łętownia, a trzy dni później Akademię Tenisa Stołowego Bingo Ropczyce 10:5.

W spotkaniu z Arką nasi tenisiści oddali tylko dwa mecze. W czwartym pojedynku dnia, Amelia Kramek przegrała z 14-letnim Bartoszem Stańko, a w spotkaniu numer 10, uległ mu Piotr Zwoliński. Pozostałe gry należały do „gimtimowców”. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Szczepan Góreczny – 3,5, pozostali: Krzysiek Klocek 2,5 Piotr Zwoliński 2, Stanisław Wodka 1,5, Grzegorz Kurkiewicz – 0,5.

Także z konfrontacji z liderem rzeszowskiej grupy 5 ligi zwycięsko wyszła nasza drużyna. Do zwycięstwa poprowadził duet: Szczepan Góreczny – Krzysztof Klocek. Gim-Tim 5 dobrze wszedł w to spotkanie, wygrywając trzy pierwsze pojedynki indywidualne oraz obydwa mecze deblowe. Po tym spotkaniu klub ze Stalowej Woli zajmuje piąte miejsce, ale ma o dwa mecze rozegrane mniej od prowadzącej dwójki z Ropczyc i Mielca. Była to pierwsza porażka lidera tym sezonie. Wcześniej urwał mu punkt zespół rzeszowskiej Politechniki, remisując 9:9.

Naszym tenisistom pozostały do rozegranie jeszcze dwa mecz, u soebie z Astoria i na wyjeździe z Jaworem Jawornik Polski.

GIM-TIM 5 – ARKA II ŁĘTOWNIA 10:2

Na pierwszym miejscu gospodarze: Szczepan Góreczny – Oskar Socha 3:0 (11:4, 14:12, 11:5), Krzysztof Klocek – Przemysław Przybysz 3:0 (11:5, 11:7, 11:7), Piotr Zwoliński – Kamila Bochenek 3:1 (11:9, 11:2, 8:11, 11:8), Amelia Kramek – Bartosz Stańko 1:3 (5:11, 6:11, 11:8, 2:11), Klocek/Kurkiewicz – Bochenek/Jędrek 3:1 (11:4, 7:11, 11:8, 11:5), Wodka/Góreczny – Stańko/Przybysz 3:1 (12:10, 11:7, 7:11, 11:9), Góreczny – Przybysz 3:1 (11:9, 8:11, 11:6, 11:4), Klocek – Socha 3:1 (11:13, 11:7, 11:6, 11:5), Wodka – Bochenek 3:2 (11:8, 11:8, 6:11, 10:12, 11:8), Zwoliński – Stańko 0:3 (4:11, 10:12, 7:11), Góreczny – Bochenek 3:0 (11:7, 11:9, 12:10), Zwoliński – Socha 3:0 (11:7, 11:9, 11:8).

GIM-TIM 5 – Bingo Ropczyce 10:5.

Szczepan Góreczny – Paweł Szymański 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:8), Krzysztof Klocek – Julia Wiktor 3:2 (11:5, 8:11, 11:6, 10:12, 11:8), Stanisław Wodka – Wojciech Szymański 3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 11:8), Grzegorz Kurkiewicz – Krystian Pytko 2:3 (11:9, 10:12, 11:4, 4:11, 6:11), Góreczny/Wodka – P.Szymański/W.Szymański 3:2 (7:11, 11:7, 11:6, 6:11, 13:11), Klocek/Kurkiewicz – Pytko/Wiktor 3:2 (9:11, 11:9, 6:11, 11:9, 11:4), Góreczny – Wiktor 3:0 (11:6, 11:9, 11:7), Klocek – P.Szymański 3:0 (11:5, 11:6, 11:3), Kurkiewicz – W.Szymański 0:3 (8:11, 6:11, 11:13), Wodka – Pytko 0:3 (8:11, 6:11, 7:11), Góreczny – W.Szymański 3:0 (11:4, 11:9, 11:6), Wodka – P.Szymański 1:3 (11:8, 3:11, 8:11, 9:11), Klocek – Pytko 3:0 (12:10, 11:4, 11:9), Kurkiewicz – Wiktor 1:3 (9:11, 7:11, 14:12, 10:12), Góreczny – Pytko 3:1 (11:6, 11:5, 13:15, 11:9).