Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 30-letniemu kierowcy Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policjantami. Podczas ucieczki mężczyzna popełnił szereg wykroczeń oraz uszkodził dwa policyjne radiowozy. Kierowca trafił do policyjnego aresztu.