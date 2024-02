Za nami pierwszy wykład z cyklu „Obrazy mówią”, który odbył się w piątek, 26 stycznia, w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. To propozycja dla miłośników sztuk pięknych i tych, którzy chcą rozpocząć nową przygodę intelektualną.

Wykład poprowadzili Tomasz Żbik oraz Marcin Folta. Organizatorzy zaplanowali osiem spotkań tematycznych, podczas których prelegenci będą interpretować obrazy, przybliżą słuchaczom

kontekst historyczny, a także zwrócą uwagę na ukryte kody i detale decydujące o ich wymowie.

– Wcześniej skupialiśmy się na historii, mówiliśmy o literaturze, ocierając się o malarstwo. Zwróciłem uwagę na to, że z Tomkiem o malarstwie rozmawiamy cały czas. Jest to jedna z pasji, która nas łączy. A kiedy zorientowaliśmy się, że jest zainteresowanie tym tematem, zaproponowaliśmy żeby takie wykłady zorganizować. Nie chcieliśmy iść na łatwiznę i przedzierać się przez epoki, bo to by mogło być nudne, dlatego zdecydowaliśmy się na prezentację wybranych motywów, które przewijają się w sztuce na przestrzeni wieków – mówił Marcin Folta na wstępie wykładu.

Pierwszy wykład z cyklu pod tytułem „Między sacrum i profanum, czyli wojna postu z karnawałem” poświęcony został tematyce sacrum i profanum. Rys historyczny przybliżył słuchaczom historyk Tomasz Żbik.

– Geneza karnawału jest niejasna. Nie wiadomo, gdzie szukać jego początku. Niektórzy uważają, że sama nazwa wywodzi się od słowa „carnavalis”, oznaczającego statek toczony przy okazji procesji w czasach starożytnych – mówił Tomasz Żbik.

(lg)