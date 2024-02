Kamil Maciejak – Stalowej nadzieja. To robocze hasło 25-letniego mieszkańca Stalowej Woli, który z ramienia komitetu Stalowa od Nowa ubiegać się będzie o urząd prezydenta naszego miasta. – Stalowa Wola to w najbliższy czasie potencjalny bankrut. W mieście rozpleniło się kolesiostwo, nepotyzm i partyjniactwo oraz wydawanie pieniędzy na bezmyślne projekty – taką opinię przedstawił Kamil Maciejak

Medialna prezentacja kandydata odbyła się 30 stycznia w zajeździe Sezam. Komitet Stalowa od Nowa zamierza wystawić listy zarówno do samorządu Stalowej Woli, jak i do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Nim przed dziennikarzami stanął Kamil Maciejak, głos zabrał szef komitetu Artur Burak („prezydent powinien być młody, wiarygodny, dobrze organizujący pracę urzędu, mający czas dla mieszkańców oraz doświadczenie biznesowe”), a po nim były prezydent miasta Andrzej Szlęzak.

Ten przedstawił swoją diagnozę obecnego stanu Stalowej Woli i wyzwań, jakie ją czekają w najbliższej przyszłości, ocenił przygotowanie obecnej władzy do ich podjęcia, oraz scharakteryzował krótko Kamila Maciejaka.

Według Szlęzaka, skończył się czas Stalowej Woli, do której przez kilkadziesiąt lat się przyzwyczailiśmy. Miasto nie przyciąga już ludzi młodych, wyludnia i starzeje się w szybkim tempie, a przemysłowy model jego rozwoju już się wyczerpał. Jego zdaniem, obecne władze miasta są kompletnie nieprzygotowane na te nowe wyzwania, a najbliższa dekada to nie będzie rozwój, tylko spłacanie wielkiego zadłużenia Stalowej Woli, które jeszcze tym roku, według Szlęzaka, może wynieść nawet 600 mln zł.

Szlęzak pozytywnie ocenił za to walory kandydata komitetu Stalowa od Nowa na prezydenta Stalowej Woli: myśli świeżo, ma pomysły i chce mu się działać, nie ma negatywnych doświadczeń.

Kamil Maciejak zaczął swoje wystąpienie od hasła „Nie wybudowałem wilii w Warszawie. Zostaję w Stalowej Woli”. Pytał, dlaczego miasto, które za kilka lat w połowie składać się będzie z emerytów, koniecznie potrzebuje centrum młodzieżowego, parku wodnego czy kolejnego kina, za czym optuje obecna władza, wydając pieniądze mieszkańców „na zabawki, na które nas nie stać”.

– Miasto nie jest od tego, by ściągać wielkich inwestorów, którym potrzebna jest tania siła robocza. Powinno stawiać na innowacje, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, na inkubator technologiczny – mówił Kamil Maciejak. Zapowiedział też wprowadzenie kompleksowego monitoringu jakości powietrza w naszym mieście i stanowcze karanie trucicieli, oraz budowę, być może piętrowych, „czterech dużych parkingów w strategicznych punktach Stalowej Woli”.

– W mieście nie mówi się o problemach, za to są w obiegu kłamstwa, które mają świadczyć o jego dobrobycie. Jako przedsiębiorca preferuję gorzką prawdę niż słodkie kłamstwo. Ewentualna prezydentura Stalowej Woli to dla mnie misja, a nie kolejna oferta pracy – powiedział Kamil Maciejak, podkreślając, że nie jest powiązany z żadną partia polityczną, i na pewno nie będzie „partyjnym popychadłem”.

– Gdy zostanę prezydentem Stalowej Woli to chciałbym, żeby mnie zapamiętano jako męża stanu, który zostawił Stalową Wolę w lepszym stanie – taką odważną deklaracją zakończył swe wystąpienie.

Dziennikarze pytali go m.in. o to, jaką ma biznesową przeszłość, jak zamierza przekonać do siebie wyborców, którzy w większości o nim nie słyszeli, co ma do zaoferowania młodym ludziom, czy będzie miał wiceprezydentów.

Kamil Maciejak odpowiadał, że zamierza dotrzeć ze swoim programem do jak największej liczny mieszkańców Stalowej Woli, informować młodych ludzi o szansach na założenie i prowadzenie tu własnego biznesu, że jego atutem jest świeże spojrzenie, swoista „czysta karta” i nie uwikłanie w lokalnej polityce.

Pomagać mu natomiast będzie zespół ludzi o różnym przekroju wiekowo-zawodowy, w tym też takie osoby jak Artur Burak czy Andrzej Szlęzak. W razie wygranej zamierza też powołać wiceprezydentów i rozmawiał już na ten temat z kilkoma osobami.