– Stalowa Wola ma obecnie ponad 300 mln zł długu, a spłacać go będziemy nie tylko my, ale też nasze dzieci. Nie zgadzamy się na takie rządzenie naszym miastem – mówił radny miejski Damian Marczak, który jako pierwszy ogłosił swój start w kwietniowych wyborach na prezydenta Stalowej Woli. Jest kandydatem komitetu Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe (SPS). – Będę walczył z całych sił, niezależnie od tego, kto stanie naprzeciwko mnie. Jestem gotowy – zapewniał Damian Marczak.

Pod szyldem SPS w obecnej, 23-mandatowej Radzie Miejskiej Stalowej Woli działa 7-osobowy klub, opozycyjny wobec PiS i prezydenta Lucjusz Nadbereżnego. Z kolei 14 stycznia br. zawiązało się Stowarzyszenie o tej samej nazwie, a jego przewodniczącym jest właśnie Damian Marczak.

Oficjalna prezentacja kandydata SPS odbyła się 24 stycznia w Hotelu Hutnik. Krótko przedstawił go Konrad Cholewiński, sekretarz Stowarzyszenia: Marczak ma 45 lat przez 2,5 roku pracował w Urzędzie Miasta, był szefem Młodych Demokratów (młodzieżówki PO – red.) w woj. podkarpackim, był dyrektorem biura poselskiego, członkiem Stowarzyszenia Stalowowolski Bank Pomysłów, od 2009 r. prowadzi własną firmę. Ma żonę i córkę. W 2004 r. ukończył wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Sam Damian Marczak mówił, że zdecydował się kandydować za namową przyjaciół i znajomych, i że czeka go bardzo trudne wyzwanie i wyborcza walka. Ale wie, że ma poparcie licznych środowisk tworzących SPS (od lewicy do prawicy), które jest gotowe rządzić Stalową Wolą i powiatem (wystawi listy do Rady Miejskiej i Rady Powiatu).

– Mamy wspólny cel: działanie na rzecz Stalowej Woli. Solidarnej, obywatelskiej, dialogu. Wspólnoty na rzecz Stalowej Woli zielonej i ekologicznej. Stalowej Woli transparentnej, bezpiecznej i stabilnej. Takiej Stalowej Woli chcemy – podkreślił Damian Marczak.

Ani razu nie wymienił nazwiska prezydenta Nadbereżnego, ale rozwijając poszczególne wątki dotyczące Stalowej Woli, jasno dawał do zrozumienia, że miasto jest źle zarządzane (podobnie jak powiat), bardzo zadłużone i czeka je wiele cywilizacyjnych wyzwań.

Zapowiedział, że gdy zostanie prezydentem to miasto otoczy opieką najstarszych i najsłabszych mieszkańców, że będzie wsłuchiwać się w głos wszystkich, niezależnie od ich poglądów politycznych, że w Stalowej Woli toczyć się będzie „prawdziwy i nieskrępowany dialog”.

– Nie może być więcej takich sytuacji, że bez szerokich konsultacji narzuca się nam zapisy prawa miejscowego, dopuszczające trucie środowiska naturalnego, zagrażające zdrowiu i życiu mieszkańców miasta i powiatu. A tak było przy uchwalaniu planu zagospodarowania dla strefy gospodarczej w Stalowej Woli – mówił Damian Marczak.

Sprzeciwił się też dalszej (poza 1000 ha na Strategiczny Park Inwestycyjny) wycince lasów wokół Stalowej Woli, zapowiedział wprowadzenie nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia i racjonalne gospodarowanie zasobami Stalowej Woli, budowę mieszkań komunalnych oraz wejście inwestorów oferujących mieszkania na sprzedaż.

– Mieszkańcy muszą mieć rzetelną informację, jak zarządza się pieniędzmi z ich podatków. Nie mogą być oszukiwani informacją, że w Stalowej Woli mamy najniższe opłaty za śmieci. Czy wiecie, że do tej pory dopłaciliśmy do gospodarki odpadami 20 mln zł, właśnie dlatego, by chwalić się mieszkańcom Stalowej Woli, że mamy tak niskie opłaty za odpady. To nieprawda – podkreślił Damian Marczak. Jego zdaniem, opłaty te rzeczywiście mogą być najniższe, ale tylko wtedy, gdy „w spółkach miejskich będą zarządzać fachowcy, a nie partyjni nominaci. Tego dokonamy” – zapowiedział Marczak. Mówił, że bezpieczny i stabilny rozwój oraz dobrze i sprawnie zarządzane miasto to podstawa programu SPS.

Mówił też, że do środowisk tworzących SPS (PO, Nowoczesna, Lewica, Rebelianci, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe), wkrótce dołączą nowe. A zapytany przez „Sztafetę”, czy w przypadku wygranej powoła swoich zastępców, odpowiedział:

– Stalowa Wola to duży organizm miejski i udowadnianie, że samemu ze wszystkimi problemami się poradzi, jest błędem i prowadzi właśnie do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie.