Blisko 2 lata trwały prace remontowo-budowlane przy dworku oraz pielęgnacyjne i porządkowe w otaczającym go 4-hektarowym parku. Teraz przyszedł czas na podsumowanie – niewątpliwie cel projektu, jakim było poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Ulanów został osiągnięty. Powstało miejsce, nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale też dające możliwość przeprowadzenia wielu ciekawych wydarzeń.

Podsumowaniu projektu nadano uroczysty charakter. 15 stycznia w zespole dworsko-parkowym w Bielinach odbyła się konferencja prasowa, podczas której burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz i sekretarz gminy Magdalena Hasiak szczegółowo omówili zakres projektu. Zaproszeni goście wysłuchali kameralnego koncertu w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej, zwiedzili sale dworskie, skorzystali także z okolicznościowego poczęstunku. Wydarzeniu towarzyszyło oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „Uroki parku zatrzymane w kadrze”, którą można teraz oglądać w sali wystawowej w dworku.

Środki na realizację inwestycji Gmina Ulanów pozyskała w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w styczniu 2021 roku, zaś z wykonawcą zadania kilka miesięcy później. Blisko 2 lata trwały prace remontowo-budowlane przy budynku dworku oraz w parku. Prace te wykonywane były w bardzo trudnym okresie związanym z pandemią Covid-19, a kolejno z wojną na Ukrainie.

W ramach zadania pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej gminy Ulanów” został przeprowadzony gruntowny remont dworu, zarówno jego wnętrza, jak i na zewnątrz, łącznie z wymianą pokrycia dachu. Wykonano także prace pielęgnacyjne i porządkowe w parku, który zajmuje powierzchnię ponad 4 hektarów. Poddano pracom pielęgnacyjnym liczny drzewostan, zostały odmulone istniejące stawy, w parku wybudowano alejki, wykonano oświetlenie, zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Poza działaniami infrastrukturalnymi projekt obejmował działania kulturalno-edukacyjne, które realizowane były przez osiem ostatnich miesięcy, a także zakup sprzętu niezbędnego do realizacji tych przedsięwzięć oraz szkolenia kadry GCK w Ulanowie i współpracujących stowarzyszeń.

W ramach wydarzeń kulturalno-edukacyjnych powstała stała wystawa kultury dworskiej, opracowana została aplikacja mobilna przedstawiająca muzeum, park i okolicę, odbyło się szereg spotkań, koncertów i warsztatów.

Z okazji uroczystego otwarcia zespołu dworsko-parkowego w maju 2023 roku miały miejsce pokazy tańców dworskich oraz koncert Anny Jurksztowicz. Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty z cyklu „Przy muzyce o muzyce” z udziałem młodych instrumentalistów.

W trakcie realizacji projektu odbyło się trzy spotkania słowno-muzyczne z cyklu „Polscy Święci w służbie narodu”. W Bielinach gościł wówczas, między innymi, wyjątkowy artysta Marcin Styczeń. Zrealizowane zostały wydarzenia poświęcone Świętu Niepodległości, w tym dwa spotkania słowno-muzyczne „Nasza Niepodległa”, dwie prelekcje „Śladami partyzantów w Gminie Ulanów” oraz dwa spotkania „Historia regionu w poezji” dla uczniów szkoły podstawowej w Bielinach.

Podczas projektu powstał spektakl w ramach Teatru Zaangażowanego Społecznie oparty na wspomnieniach i opowieściach mieszkańców Bielin i okolic. Jest to szczególna forma teatru, gdyż od początku do końca w jego tworzenie włączeni są mieszkańcy. W oparciu o ich wspomnienia powstał scenariusz, a później spektakl. Dzięki uprzejmości mieszkańców Bielin i okolic, którzy udostępnili stare zdjęcia związane z dworkiem, parkiem i życiem na wsi powstała wystawa fotograficzna „Niech pamięć trwa”.

W ramach spotkania pod hasłem Wielokulturowość Gminy Ulanów zaprezentowany został koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Kapeli Brodów. Przygotowano wystawę „Żydzi w Gminie Ulanów” połączoną z prelekcją, wszyscy przybyli mogli pokosztować potraw charakterystycznych dla kuchni chasydzkiej, której tajniki gospodynie z KGW poznały podczas wcześniejszych warsztatów kulinarnych.

W niedzielne popołudnia w parku w Bielinach organizowane były również pokazy konne, przejażdżki bryczką oraz kolejne spotkanie przy tańcach dworskich i zabawach dla najmłodszych w obozowisku rycerskim, przygotowanym przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Realizowany projekt zawierał wiele edukacyjnych form spędzania czasu dla młodszych i starszych odbiorców. Odbyły się warsztaty: rękodzieła „Dary natury” dla dzieci, warsztaty dla seniorów, wielopokoleniowe warsztaty „Niech tradycja żyje” wyplatania wieńca dożynkowego i wianków świętojańskich, warsztaty fotograficzne dla młodzieży, a także warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło spotkań przy szachach, „Gra królów” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z uwagi na ścisły związek historii Bielin i rodów szlacheckich z kościołem, a także z uwagi, na to, że bielińskie sanktuarium posiada liczne relikwie świętych odbył się konkurs edukacyjny dla dzieci „Święci w relikwiach”.

Zgodnie z zakresem projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do właściwej jego realizacji, w tym m.in.: scenę mobilną, namioty pokazowe, fortepian i inne instrumenty muzyczne, sprzęt koncertowy do nagłośnienia i prelekcji, wyposażenie pod wystawy, do warsztatów kulinarnych, na spotkania przy szachach czy administracyjno-biurowy.

W sumie odbyło się 136 działań kulturalnych i utworzono 3 nowe miejsca pracy.

Całość projektu opiewa na kwotę blisko 5 milionów 400 tys. złotych, z czego na zakres infrastrukturalny Gmina Ulanów wydatkowała ponad 4 miliony. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 proc., pozostałe 15 proc. to wkład własny. Projekt budowlany wykonało Biuro Usług Projektowych Marian Daczyński, wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, a głównym inspektorem nadzoru Jan Hara. Realizatorami projektu była Gmina i Miasto Ulanów w ścisłej współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bieliny – wieś nad Sanem”.

