W Arenie Kalisz odbyła się gala boksu zawodowego Knockout Boxing Night 32, transmitowana na żywo w TVP Sport. W jednej z walk można było zobaczyć w akcji Tobiasza Zarzecznego ze Stalowej Woli, od ponad roku zawodnika grupy Knockout Promotions.

18-letni wychowanek Stali Stalowa Wola Boxing Team zmierzył się ze starszym od siebie o 14 lat Adamem Cieślakiem, reprezentującym Silesian Boxing Katowice. Od początku do końca przeważał Zarzeczny, wykorzystując przewagę wzrostu, a tym samym dłuższy zasięg rąk. Rywal tylko w klinczu próbował się odgryzać, ale Tobiasz bez trudu wychodził z opresji. Było to walka, w której sędziowie punktowi nie mieli problemów z werdyktem. Zwyciężył jednogłośnie bokser z herbem Stalowej Woli na plecach.

Była to piąta zawodowa walka Tobiasza Zarzecznego, piąta zwycięska, druga zakończona przed czasem. W Wałczu 2022 roku, w debiucie na zawodowym ringu najmłodszy polski zawodowiec – 4 dni po walce skończył 17 lat – posłał na deski w 78. sekundzie Kamila Zychiewicza, a w październiku ubiegłego roku pokonał przez nokaut techniczny Vojtecha Majera z Czech.

Kuriozalny przebieg miała walka wieczoru pomiędzy reprezentantem gospodarzy Adamem Balskim i Arturem Górskim z Tarnowa. W pierwszej rundzie Górski nadział się na mocny pół sierpowy Balskiego i wylądował na deskach. Chciał wstać, ale usłyszał – jak twierdził później – głos swojego trenera, który nakazał mu, żeby nie podnosił się. I posłuchał i dopiero kiedy sędzia ringowy policzył do dziesięciu, zerwał się na nogi, a wtedy sędzia ringowy odesłał go do narożnika i zakończył walkę.