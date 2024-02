Przez dwa dni w hali tenisowej w Stalowej Woli rozgrywane były amatorskie Halowe Mistrzostwa Podkarpacia. Zgłosiło się blisko 50 zawodników i 8 zawodniczek. Turniej miał charakter otwarty, więc przyjechali tenisiści i tenisistki z całej Polski, m.in. z Chodzieży, Warszawy, Wrocławia, Tych, Sosnowca, Bielska-Białej, Łodzi, Radomska, Siedlec.

Zgodnie z przypuszczeniami o najwięcej emocji, ale także o wysoki poziom sportowy zatroszczyli się w największym stopniu tenisiści rywalizujący w kategorii Open. Głównym faworytem do zwycięstwa był Leszek Wrzesień z Warszawy, reprezentujący MKT Stalowa Wola (numer 1 w rankingu), ale w półfinale trafił na świetnie dysponowanego Jakuba Zamorskiego (startował w pod szyldem MKT Stalowa Wola). Dwa lata temu pochodzący z Rzeszowa wrócił do Polski po czterech latach gry w akademickiej lidze w USA, zdobywając punkty dla swojej uczelni Chicago State, i zapewne jeszcze nieraz usłyszymy o nim w relacjach z tenisowych imprez.

W finale Zamorski spotkał się z broniącym tytułu mistrza województwa podkarpackiego w kategorii Open – Przemysławem Siodą z Niska (również on reprezentował MKT) i obydwaj panowie zafundowali widzom znakomite widowisko. Zwycięsko wyszedł z niego Zamorski, ale opuszczając kort obydwaj tenisiści Zebrali gromkie brawa.

A kto rozdawał karty w pozostałych kategoriach? Open Amatour wygrał Zbigniew Dyrbuś ze Szczejkowic. W finale pokonał Piotra Wichę z Sosnowca. Miejsce trzecie zajęli: Filip Machowski z Mielca i Adrian Osak z Warszawy.

W finale kategorii 65+ Władysław Baran z Dębicy wygrał z Aleksandrem Torem z Mielca 6:0, 7:6. Brązowymi medalistami zostali: Janusz Kaliniak z Siedlec i Andrzej Bednarz z Chodzieży.

W kategorii 55+ zwycięzcą został Robert Stępień z KS Efektowni Stalowa Wola. W półfinale pokonał Piotra Hordyjeckiego z Puław, a w finale Arkadiusza Wojtalę z Radomska 6:4, 6:4.

W kategorii 45+ (5-osobowa grupa, grano „każdy z każdym” najlepszym okazał się) triumfował z kompletem zwycięstw Adam Bara z Tychów. Pokonał kolejno: Artura Gregorczyka (AT Chorzowska Radom) 6:2, 6:2, Aleksandra Michałowskiego (Advantage Bielsko-Biała) 7:5, 6:3, Zbigniewa Dąbrowskiego (Winner Ostrowiec Św.) 6:4, 6:4 i Artema Takmadżana (MKT Stalowa Wola) 6:3, 6:3. Miejsce drugie zajął Dąbrowski, trzecie Michałowski, czwarte Takmadżan,, piąte Gregorczyk.

Najmłodszą kategorię 35+ wygrał Zbigniew Dyrbuś ze Szczejkowic. W pierwszym spotkaniu pokonał Filipa Sobczyka z MKT 6:3, 6:4, a w drugim Damiana Blicharza z Tarnobrzega 6:3, 6:4. Miejsce drugie wywalczył Sobczyk po wygranej z Blicharzem 6:0, 6:3.

Halową mistrzynią kobiet w kategorii Open została Lena Takmadżan ze Stalowej Woli. W półfinale pokonała Gabrielę Gregorczyk z AG Tenis Chorzowska Radom 6:3, 6:1, a finał wygrała walkowerem. Jej przeciwniczka, Katarzyna Nowak musiała udać się w podróż powrotną do domu do Wrocławia. W półfinale Nowak pokonała Zuzannę Drelę z AG Tenis Chorzowska Radom 6:1, 2:6, 10:6.

W turnieju deblowym zwyciężyli: Aleksander Michałowski z Bielska-Białej i Radosław Hlubiński z Warszawy. W spotkaniu o pierwsze miejsce pokonali jakuba Wronę TopSpin Pionki i Macieja Wysockiego z Break Warszawa 6:3, 6:3.