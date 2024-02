Poznaliśmy najlepsze w sezonie 2023/24 drużyny województwa podkarpackiego w kategorii juniorek. Mistrzostwo wywalczyła MKS V LO Developres Rzeszów, wicemistrzostwo zdobyły Karpat Krosno, a brązowe medale odebrały siatkarki Vegi MOSiR Stalowa Wola.

Kolejność końcowa taka, jak zakładano przed rozgrywkami. Pod nieobecność drużyny z Mielca, to zespoły z Rzeszowa i Krosna miały rozdawać w lidze karty i tak też było. Do finałów żadna nie przegrała meczu. Developres odniósł sześć zwycięstw w grupie I – na drugiej pozycji premiowanej gra w finale była Vega – a Karaty osiem w grupie II, z której awansował także drugi zespół Developresu.

W pierwszym półfinale juniorki Developresu spotkały się z juniorkami młodszymi… Developresu, które reprezentowały klub z Rzeszowa jako druga drużyna i nie pozwoliły młodszym koleżankom na wygranie choćby jednego seta. W drugim półfinale Karpaty pokonany naszą Vegę, lecz początek meczu należał dość niespodziewanie do zawodniczek trenera Jakuba Patkiewicza. Vega zasłużenie wygrała pierwszego seta do 18. Oddanie otwierającej partii tak bardzo podrażniło krośnianki, że w dwóch następnych odsłonach robiły na parkiecie, co chciały. W czwartym secie, jak się okazało ostatnim, Vega wróciła do gry, jednak nie zdołała doprowadzić do tie-breaka. Do finału awansowały siatkarki Karpat, a naszej drużynie pozostała walka o miejsce trzecie.

Po drugim secie nie było w hali chyba ani jednej osoby, która powiedziałaby, że spotkanie zakończy się wiktorią Vegi. Rzeszowianki wygrały tę część meczu do 9 i prowadziły w setach 2:0. W trzecim secie „veganki” przebudziły się, a w czwartym rozbiły swoje rywalki, wygrywając do 13. O wszystkim, w tym przypadku o tym, komu przypadną brązowe medale, decydował tie-break. Od początku do końca obydwa zespoły szły „łeb w łeb”. Ostatecznie, po wyrównanej, zaciętej walce lepsza okazała się Vega!

Półfinały: MKS V LO Developres Rzeszów – MKS V LO Developres II 3:0 (28:26, 25:16, 25:10), Karpaty MOSiR Krosno – CES VEGA MOSiR Stalowa Wola 3:1 (18:25, 25:12, 25:14, 25:19).

O 3 miejsce

MKS V LO Developres II – CES VEGA MOSiR 2:3 (25:20, 25:9, 21:25, 13:25, 13:15).

O 1 miejsce

MKS V LO Developres – Karpaty MOSiR 3:0 (25:20, 25:16, 25:18).

VEGA: Zuzanna Iskra, Julita Dziura, Amelia Wargala, Zuzanna Drozdowicz, Kamila Ćwikła, Martyna Winiarska, Aleksandra Stadnik, Alicja Kaczyńska, Julia Cygan, Weronika Dydak, Wiktoria Kowalik, Wiktora Kruczek, Aleksandra Patryka. Trener Jakub Patkiewicz.