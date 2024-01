We wrześniu ubiegłego roku na osiedlu Pławo częściowemu spaleniu uległ znajdujący się tam kiosk. Choć minęło już kilka miesięcy pozostałości obiektu nie zostały uprzątnięte. Interpelacje w tej sprawie złożył wiceprzewodniczący rady Jerzy Augustyn. Jak się okazało postępowanie jest w toku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustyn zaznaczył, że kiosk zlokalizowany jest na działce miejskiej. Uszkodzony obiekt stoi przy ulicy osiedlowej Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Przez ponad 20 lat były w nim prowadzone różnego rodzaju działalności gospodarcze. – Stał się utrapieniem osiedla, w szczególności lokatorów mieszkań w najbliższym jego sąsiedztwie poprzez całodobowe funkcjonowanie i załatwianie potrzeb fizjologicznych w jego bezpośrednim otoczeniu i pośrednio w otoczeniu bloku. Mimo wielokrotnych interwencji nie było mocnych, aby spowodować zakończenie w kiosku funkcjonowania szemranej i podejrzanej działalności – mówił Jerzy Augustyn.

Kiosk przestał funkcjonować po pożarze. – Spalone automaty szybko zniknęły, bo metalowe i nadawały się na złom. Kiosk nie do końca spalony, straszy swym widokiem, stwarzając ciągłe zagrożenie dla otoczenia i chęci (oby nie) dokończenia dzieła, czyli kolejnego podpalenia i doprowadzenia do całkowitego jego spalenia. Dlatego domagam się o jak najszybsze podjęcie skutecznych działań, których efektem będzie usunięcie kiosku i uporządkowanie terenu – mówił wiceprzewodniczący rady Jerzy Augustyn.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny potwierdził, że jest to działka miejska, natomiast kiosk należy do osoby prywatnej, która nie jest dostępna na terenie miasta.

– Urząd Miasta wystąpił do nadzoru budowlanego o wydanie decyzji dotyczącej rozbiórki i my bez takiej decyzji nie możemy działać, musimy mieć decyzję wydaną w tym zakresie. Nadzór budowalny wystąpił z powiadomieniami, prowadzi postępowanie, jeśli chodzi o namierzenie właściciela. Niestety postępowanie administracyjne ma swoje rygory czasowe w tym zakresie, natomiast niezwłocznie, jeżeli będzie po naszej stronie taka moc do działania, na pewno będziemy działali – mówił włodarz miasta. Dodał, że po uprzątnięciu terenu miasto nie będzie dzierżawiło tej powierzchni. Nie będzie też dawało zezwoleń na stawianie podobnych obiektów przy innych blokach, bo tego typu działalności w sąsiedztwie bloków bywają uciążliwe dla mieszkańców.

– Poszukiwanie właściciela to chyba zakończy się fiaskiem, to jak długo będziemy na to czekać? Rozwalić i już – stwierdziła radna Joanna Grobel-Proszowska.

Prezydent zaznaczył, że gdyby to zależało od niego kiosk zostałby już uprzątnięty, ale są pewne procedury i przepisy, które te sprawy regulują.

– Kiosk nawet w części spalony stanowi materialną własność tej osoby, która jest znana z imienia i nazwiska, jest znany adres w innej miejscowości, dlatego to postępowanie się toczy. Jeżeli to postępowanie w swoich trybach będzie bezskuteczne, to wtedy możemy wkroczyć, ale pierwszy etap, jak gdyby nazwijmy to szansy czy wezwania do uprzątnięcia, tego budynku musi być wykonany zgodnie z procedurą. Jeżeli nie będzie ona podjęta, to na pewno w trybie zastępczym obciążającym kosztami właściciela miasto Stalowa Wola tutaj będzie działać – stwierdził włodarz miasta.