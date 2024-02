W halach w Dębicy i Pilźnie odbył się dwunasty finał Podkarpackiej Futsalowej Ligi Mistrzów. W tym roku tytuł wywalczyła drużyna I Love This Game-PLH z Przeworska, która w meczu o pierwsze miejsce pokonała w rzutach karnych Serwatkę Futsal Team Żabno. Miejsce trzecie zajęła inna przeworska drużyna Bimber Team, a czwarte Butyjana.pl Rzeszów. W ćwierćfinale zakończyli udział w turnieju Sympatyczni Nisko.

Tytuł MVP otrzymał Serhii Kvaterniuk z Serwatki Żabno, królem strzelców został Juliusz Cupak z Sympatycznych Nisko – zdobył 8 bramek, z czego 7 w meczu barażowym o ćwierćfinał z Grom SZiK Handzlówka. Najlepszym bramkarzem wybrany został Bartosz Pawlik (I Love This Game-PLH).

W meczach grupowych Serwatka – w której wystąpiło trzech ukraińskich zawodników – pokonała Degum Dębica 1:0 (Błażejowicz) i Wiar Krówniki 4:0 (Kvaterniuk, Bajgierowicz, Zoshchuk, Ł.Paterek), a Sympatyczni Nisko przegrali w pierwszym swoim meczu Bimber Team Przeworsk 0:2, a w drugim pokonali Solar Wójcik Ekipa Pana Lee Mielec 3:1 (Cupak, Pchełka, Siudak), a jak już wspomnieliśmy wyżej, w meczu o ćwierćfinał pokonali Grom Handzlówka 7:0 (Cupak 7).

W 1/4 finału Serwatka Futsal Team Żabno wygrał z Ekipą Pana Lee Mielec 3:2 (Kvaterniuk 2, Bajgierowicz), a Sympatyczni przegrali z Butyjana.pl Rzeszów 0:2.

W półfinałach Serwatka wyeliminowała Bimber Team Przeworsk, wygrywając 4:2 (Kaczmarczyk, Bajgierowicz, Ł.Paterek, Kvaterniuk), a I Love This Game-PLH Przeworsk pokonał Butyjana.pl Rzeszów 2:1.

W meczu o trzecie miejsce Bimber Team pokonał Butyjana.pl Rzeszów 5:4, a w finale Serwatka Futsal Team Żabno zremisowała w podstawowym czasie gry (finał 2×12 minut, wcześniejsze mecze 1×17 minut) – I Love This Game-PLH Przeworsk 2:2, a w rzutach karnych przegrała 3:5.

W najbliższą niedzielę (11 lutego) o godzinie 16:30 Sympatyczni Nisko rozegrają mecz 1/16 Pucharu Polski w futsalu z Moravia Tompawex Obice. Gospodarzem będzie klub z województwa świętokrzyskiego.

Serwatka występowała w składzie: Krzysztof Płoskoń – Jacek Partyka, Paweł Oczkowski, Paweł Kaczmarczyk, Łukasz Paterek, Andrii Zoshchuk, Łukasz Bajgierowicz, Kostiantyn Ivakhnenko, Serhii Kvaterniuk.

Sympatyczni: Maciej Siudak, Grzegorz Tofil, Łukasz Startek, Krzysztof Urbanik, Sylwester Kutyła, Artur Kwiatkowski, Kacper Pchełka, Wojciech Tofil, Juliusz Cupak, Przemysław Siudak, Damian Kata.