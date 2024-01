W miniony wtorek niżańskim funkcjonariuszom udało się bardzo szybko zatrzymać dwie osoby odpowiedzialne za pomalowanie farbami elementów ogrodzenia.

Przed godziną 17 do komendy policji w Nisku wpłynęło zgłoszenie o osobach, które za pomocą farby w sprayu pomalowały ogrodzenie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozmowie ze świadkiem ustalono rysopis mężczyzn. Już po 15 minutach udało się ustalić, że osoby odpowiadające rysopisowi znajdują się w pobliżu jednej ze szkół.

Dwaj nastolatkowie ze Stalowej Woli, których policjanci tam zastali mieli przy sobie kilka puszek z farbą, kominiarki i rękawiczki. Przyznali się do winy, jednak nie potrafili określić co skłoniło ich do malowania po elementach ogrodzenia. Młodzi mieszkańcy Stalowej Woli, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. O ich losie zdecyduje sąd rodzinny.