Miasto Stalowa Wola planuje realizację 4 ogródków społecznych, które zlokalizowane zostaną przy szkołach podstawowych. Nowe miejsca służące lokalnej społeczności mają pojawić się przy PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 5 i PSP z OI nr 7. Inwestycja pochłonie nieco ponad 1,1 mln zł. Zadanie realizować będą dwie firmy.

Zamówienie w części 1, 2 i 3 (etap I) obejmuje budowę ogródka społecznego przy terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków. Zakres prac dotyczący tych zadań będzie zbliżony, obejmie m. in. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, budowę fragmentu ogrodzenia, budowę ciągów pieszych, budowę wybranych elementów małej architektury i urządzeń edukacyjnych i montaż zbiornika na deszczówkę.

Część 4 zamówienia, to ogród społeczny wraz z zieloną ścianą na budynku PSP z OI nr 7. W ramach projektowanego ogrodu wertykalnego, zdecydowano się na przekształcenie fragmentu elewacji szkoły w postaci zielonej ściany. To przedsięwzięcie w całości przewidziane jest do realizacji w I etapie inwestycji.

Celem zagospodarowania małej przestrzeni w sąsiedztwie PSP nr 7 jest chęć stworzenia klasycznego parku kieszonkowego (pocket garden) z funkcją społeczno-edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz z programem retencji i wykorzystania wody opadowej. W tym celu zaprojektowano drzewa i krzewy kwitnące, ozdobne, pożyteczne oraz donice dla upraw edukacyjnych. W systemie retencji wody w pobliżu rynny spustowej, odbierającej wodę deszczową znajdą się zbiorniki retencyjne w postaci beczek drewnianych.

Zebrana woda posłuży do podlewania ogrodu społeczno-edukacyjnego. Całość projektu została uzupełniona nasadzeniami krzewów, tak by w całości przestrzeń tworzyła przyjazne miejsce dla mieszańców, przechodniów, użytkowników terenu i stała się miejscem otwartym i dostępnym społecznie, dla każdego przedziału wiekowego, bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Rozmieszczenie poszczególnych elementów uwzględnia minimalną ilość kolizji z infrastrukturą, oraz zapewnia możliwość dojazdu wozów bojowych straży pożarnej.