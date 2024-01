Powiat Stalowowolski zrealizuje inwestycję pn. Remont drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Zbydniów. Umowa na wykonanie modernizacji została już podpisana. Inwestycja pochłonie 988 tys. zł, z czego 790 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Zaleszany.

Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Zaleszany i dotyczy drogi nr 1015R. Chodzi konkretnie o trzy odcinki drogi powiatowej o łącznej długości prawie 1,1 km, które znajdują się pomiędzy miejscowościami Zbydniów i Jamnica.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, remontu nawierzchni istniejących zjazdów, remontu istniejących poboczy i elementów odwodnienia, oraz pozostałych robót towarzyszących w celu uzyskania kompleksowego efektu związanego z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

W stanie istniejącym na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,50 m, wyposażona w pobocza gruntowe, lokalnie rowy odwadniające, zjazdy do posesji. Na odcinkach dojazdowych do przejazdu kolejowego droga posiada nawierzchnię z płyt żelbetowych o szerokości jezdni 7,00 m. Stan techniczny drogi jest niezadowalający z uszkodzeniami w postaci spękań, zapadlin ograniczających przejezdność i komfort jazdy, co może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację tego zadania. Start inwestycji zaplanowano wczesną wiosną 2024 roku.