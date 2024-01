Malczewski, Michałowski, Matejko, Chełmoński, Mehoffer, Wyczółkowski – dzieła między innymi tych artystów zobaczymy w salach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Po raz kolejny muzealnicy zapraszają miłośników sztuki na prawdziwą kulturalną ucztę. Już w niedzielę, 28 stycznia, oczom zwiedzających ukaże się zbiór sztuki polskiej i europejskiej z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To nietuzinkowa, bardzo zróżnicowana, a zarazem zachwycająca kolekcja obrazów oraz sztuki użytkowej.

Na wystawie będzie można obejrzeć malarstwo polskie przełomu XIX i XX w., m.in. prace: Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Jana Matejki, Piotra Michałowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, Włodzimierza Tetmajera, Stanisława Kamockiego, Józefa Pankiewicza oraz Leona Wyczółkowskiego. Wyjątkową, ważną część prezentacji zbiorów stanowi malarstwo europejskie – na wystawie znalazły się cenne przykłady szkół: włoskiej, flamandzkiej, holenderskiej oraz niemieckiej. To dzieła m.in.: Francesca Rizzo da Santacroce, Martena van Valckenborcha, Abrahama Storcka, Jana Molenaera II, a także nieznanych z imienia – acz znakomitych warsztatowo – twórców z kręgu Juana de Flandes i Davida Teniersa Młodszego. Ekspozycję wzbogaci prezentacja licznych wyrobów rzemiosła artystycznego – porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni.

Wystawa zaprezentowana zostanie w Galerii malarstwa A. Karpińskiego – oddziale muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. – Przez lata działalności stalowowolskiego muzeum nasi goście zdążyli się już przyzwyczaić, że mogą obejrzeć u nas malarstwo wielkich mistrzów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Stale dążymy do tego, by zapewniać im wrażenia na najwyższym kulturalnym poziomie – mówi dyrektor stalowowolskiego muzeum Aneta Garanty. – Zbliżająca się wystawa to również przykład dobrych, wieloletnich kontaktów między instytucjami – z Muzeum KUL współpracujemy już od 2015 roku.

Jak podkreśla dyrektorka muzeum, takie wystawy to szansa dla lokalnej społeczności na obcowanie ze sztuką wysoką bez konieczności dalekich wyjazdów.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie prawie 200 obiektów powstałych w różnych epokach. Ekspozycji towarzyszy program edukacyjny, w którym każda grupa i każdy odbiorca znajdą coś dla siebie – szczegóły oferty na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.pl

Wystawa czynna od 28 stycznia do 16 czerwca br. Organizatorami są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.