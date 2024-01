Pierwszym pretendentem, który oficjalnie zapowiedział swój start w kwietniowych wyborach prezydenta Stalowej Woli, jest radny naszego miasta, Damian Marczak, przewodniczący nowo utworzonego Stowarzyszenia Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe. Prezydent Lucjusz Nadbereżny ma ogłosić swoją decyzję w lutym, ale w rozmowie ze „Sztafetą” dał do zrozumienia, że poważnie rozważa niekandydowanie.

7 kwietnia br. wybierzemy rady gmin, miast, powiatów i dzielnic Warszawy oraz sejmiki wojewódzkie, a ewentualna II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów przeprowadzona zostanie 21 kwietnia.

Poprzednie wybory samorządowe odbyły się jesienią 2018 r. Wcześniej, rządzące wtedy PiS wydłużyło 4-letnią kadencję lokalnych władz o jeden rok (do jesieni 2023 r.). Ale przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi przesunięto termin samorządowej elekcji o dalsze pół roku.

Marczak i młoda twarz z komitetu Stalowa od Nowa

W Stalowej Woli, jak dotąd, swój start w wyborach do rady miejskiej i rady powiatu zapowiedziały oficjalnie dwa komitety: Stalowa od Nowa (kandydata na prezydenta przedstawi 30 stycznia, jest nim 26-letni, nieznany szerzej mieszkaniec naszego miasta) oraz komitet Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe.

Swojego kandydata na prezydenta przedstawił on oficjalnie 24 stycznia w hotelu Hutnik – jest nim radny miasta Damian Marczak, przewodniczący Stowarzyszenia Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe, które zawiązało się na spotkaniu założycielskim 14 stycznia (w obecnej radzie miejskiej pod szyldem SPS działa 7-osobowy klub radnych). Założycieli jest 22 (spośród radnych SPS nie ma tylko Jerzego Augustyna, jest za to radny Łukasz Warchoł, wybrany w 2018 r. z listy Kukiz’15).

– Wystawimy pełne listy w wyborach do samorządu Stalowej Woli i rady powiatu stalowowolskiego. Do rady miejskiej kandydować będą z naszych list niemal wszyscy obecni radni SPS, poza radnym Augustynem – powiedział „Sztafecie” Damian Marczak.

Rozterki prezydenta

Czy do walki o trzecią kadencję stanie urzędujący drugą kadencję (od 2014 r.) prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny? W przypadku kolejnej wygranej, zgodnie z obecnymi przepisami, byłaby to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku.

– Nie ma z mojej strony deklaracji startu ani żadnej innej decyzji. Analizuję różne scenariusze i kierunki działania. Myślę, że pod koniec lutego ogłoszę oficjalnie decyzję w sprawie kandydowania – powiedział „Sztafecie” prezydent Nadbereżny.

Zdementował też pogłoskę, iż zamiast walki o prezydenturę Stalowej Woli zamierza wystartować z listy PiS w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Nie, nigdy, od początku swojej publicznej działalności w 2006 r. nie rozważałem i nie rozważam żadnego startu w żadnych innych wyborach poza samorządowymi. Nigdzie też nie wyjeżdżam i nie zamierzam wyprowadzić się ze Stalowej Woli – podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

Sztafeta: – Skąd więc te wahania w sprawie walki o trzecią kadencję?

– Zawsze przed podjęciem takiej decyzji trzeba sobie zrobić mocny rachunek sumienia, dotyczący z jednej strony realizacji zobowiązań wyborczych, ale to jest też kwestia planu na przyszłość, pewnej perspektywy działania. I te wszystkie sprawy muszą być przeze mnie bardzo mocno przemyślane, przekonsultowane. W każdym razie w sprawie kandydowania nie czuję wewnętrznej presji, czego zresztą od dłuższego czasu nie ukrywam. Na razie bardzo zajmuje mnie uruchomienie tegorocznego, największego budżetu w historii Stalowej Woli – odpowiedział prezydent Nadbereżny.

„Sztafeta”: – Jeśli więc nie prezydentura Stalowej Woli, to…

– I tu pozwolę sobie postawić te trzy kropki – usłyszeliśmy od Lucjusza Nadbereżnego.

Przypomniał też, iż wielokrotnie mówił publicznie, że bycie prezydentem Stalowej Woli stało się jego największą osobistą ambicją i jednocześnie realizacją tej ambicji. I tu nic się nie zmieniło i nie zmieni. – To jest moje ukochane miejsce do życia, moja największa, poza rodziną, miłość – zapewnił prezydent Nadbereżny.

Szef rady nie komentuje

Tak czy inaczej, w wyborach do rady miejskiej i powiatu stalowowolskiego na pewno wystartuje lokalny komitet Prawo i Sprawiedliwość.

Kto więc, jeśli nie Lucjusz Nadbereżny, może być kandydatem PiS na prezydenta Stalowej Woli? Czy może to być obecny przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj?

Sam zainteresowany nie chciał odnieść się do tych pojawiających się w przestrzeni publicznej pogłosek.

– Mamy jeszcze czas na personalne decyzje, poczekajmy na ostateczne stanowisko prezydenta Nadbereżnego – powiedział „Sztafecie” Stanisław Sobieraj.

Szlęzak chciałby… zwycięstwa Nadbereżnego

A dlaczego nie kandyduje były trzykrotny (2002-2014) prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak?

– Miastu potrzeba nowego, świeżego spojrzenia na jego wyzwania i problemy, a te ostatnie zapowiadają się dramatycznie, na czele z katastrofalną sytuacją finansową. Mówiłem już, trochę przekornie, że życzę zwycięstwa Lucjuszowi Nadbereżnemu, by to on jako prezydent musiał pić to piwo, które sam tu nawarzył – powiedział „Sztafecie” Andrzej Szlęzak, który sam zamierza kandydować do Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Jego zdaniem, ewentualne niekandydowanie Lucjusza Nadbereżnego może mieć także związek z pracami komisji śledczej ds. nie przeprowadzonych ostatecznie tzw. wyborów kopertowych z maja 2020 r., kiedy to prezydent Stalowej Woli udostępnił Poczcie Polskiej, dane osobowe dotyczące mieszkańców Stalowej Woli.

O komentarz poprosiliśmy prezydenta Nadbereżnego. – Zupełnie nieprawdziwa jest teza, że przekazałem dane mieszkańców Poczcie Polskiej. Żadne dane, żadnego mieszkańca nie zostały przekazane. Zostało to już wielokrotnie wyjaśnione, a dowodem na to jest fakt, że nie było i nie jest prowadzone przeciwko mnie żadne postępowanie. Dane mieszkańców Stalowej Woli nie zostały przekazane Poczcie Polskiej i ja nie mam się czego obawiać. Zawsze działałem w zgodzie w i granicach prawa – usłyszeliśmy w odpowiedzi.