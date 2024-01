W czerwcu 2024 roku, po pięciu latach od pożaru, należący do miejscowej PSS Społem, sklep „Lux” przy ul. Okulickiego, czyli pierwszy w Stalowej Woli spożywczy sklep samoobsługowy, ma pójść do generalnego remontu i modernizacji. W br. „Społem” zamierza też rozpocząć prace przy rozbudowie restauracji „Słoneczna”. – Nie ukrywam, że działalność handlowa jest mało rentowna i gdyby nie to, że mamy również gastronomię i produkcję, to byłoby nam dużo trudniej na lokalnym rynku – mówi „Sztafecie” Jacek Nowicki, prezes stalowowolskiej „Społem”.

Wiosną 2024 r. minie 17 lat, odkąd kieruje tą Spółdzielnią, a ta z kolei w 2026 r. obchodzić będzie „złoty” jubileusz 50-lecia (w lipcu 1976 r. wyodrębniła się z Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Tarnobrzegu).

Walczą o swój kawałek tortu

„Społem” w Stalowej Woli to dziś hurtownia spożywczo-chemiczna, Zakład Piekarsko-Ciastkarski, 15 sklepów spożywczych (w tym jeden kiosk), bar „Kaprys”, restauracja „Lasowianka”. Do Spółdzielni należy też dawny dom handlowy „Jubilat”, Hala Targowa (działa tu wspomniany kiosk, a niewielki bar, swoistą filię „Kaprysu” prowadzi tu dawna pracownica „Społem”). Spółdzielnia produkuje też i sprzedaje wyroby garmażeryjne oraz oferuje catering, organizuje też różne imprezy okolicznościowe. Zatrudnia 260 osób.

Pod koniec ubiegłego roku, z przyczyn ekonomicznych zamknęła swój flagowy przez lata sklep, czyli działający nieprzerwanie od 1952 r. (wtedy pod szyldem Miejskiego Handlu Detalicznego) „Wzorcowy” przy ul. Staszica. Lokal ten chciała wynająć „Żabka”, ale „Społem” nie zamierza wpuszczać tu handlowej konkurencji – niedaleko ma swoje „Delikatesy” przy ul. Narutowicza, czyli sklep nr 11.

– Działalność gospodarcza to ciągle zmieniający się biznes. Rolą zarządu naszej Spółdzielni generalnie jest więc dostosowanie swoich decyzji do bieżących uwarunkowań, mając na uwadze zarówno przeszłość, jak i perspektywy przyszłości. Wiem, że to ekonomiczne frazesy, ale bez tego inaczej się nie da – mówi prezes Nowicki.

Wylicza, że odkąd został prezesem, to „Społem” wydało na inwestycje i remonty swoich zasobów ponad 18 mln zł, a w 2011 r. za 3,5 mln zł musiało odkupić od miasta, po wypowiedzeniu przez magistrat umów najmu, 5 placówek (w tym wspomniane „Delikatesy” i „Wzorcowy” oraz bar mleczny „Kaprys”).

Podkreśla również, że „Społem” ma jasno określoną strategię działalności i rozwoju, że przetrwała na stalowowolskim rynku „różne burze i wichry”, i choć konkurencja dużych zagranicznych sieci handlowych jest ogromna, to Spółdzielnia dalej będzie twardo walczyć o „swój kawałek tortu” na lokalnym rynku.

Z myślą o klientach

– Jest duża grupa klientów, która od lat kupuje w naszym „Społem” ze względu na wysoką jakość towarów i renomę producentów wędlin, mięsa czy nabiału. Doceniają także nasze pieczywo produkowane na naturalnym zakwasie, bliskość naszych osiedlowych placówek, miłą obsługę, system premiowanych zakupów w ramach Karty Klienta. To wszystko procentuje i pozwala nam działać – dodaje Jacek Nowicki.

Nie ukrywa, że część klientów odpłynęła jednak do dużych sieciowych marketów, ale to nie zmienia faktu, że jako sieć, w większości niedużych osiedlowych placówek, stalowowolska „Społem” cały czas utrzymuje się na rynku, ciągle dostosowując się do potrzeb klientów: od hasła towarzyszącego początkom jego prezesury, czyli „Przyjdź i zobacz, jak zmieniamy się dla Ciebie”, po „Społem – dobry wybór”. Znaczącym punktem w rozwoju firmy było też wprowadzenie w 2011 r. Karty Klienta (dziś w tym systemie w Spółdzielni odbywa się 60 proc. handlu detalicznego).

Małe jest droższe

Cenowo „Społem” na ogół przegrywa jednak z konkurencją dużych sieci. Dlaczego?

– Organizacja małego biznesu zawsze jest droższa. Małe jest oczywiście piękne, ale wymaga też więcej nakładów. Pewne sprawy związane z bieżącą działalnością, z których korzystają duże sieci handlowe, np. przy organizacji zaopatrzenia, są dla nas nieosiągalne – tłumaczy prezes Nowicki.

Podkreśla zarazem, że od lat stalowowolska Spółdzielnia, m.in. ze względu na swoje obroty, lokuje się na liście 25 topowych sieci „Społem” w Polsce (wszystkich jest ok. 200).

Jaka przyszłość osiedlowych sklepów

Dzisiaj dużym finansowym wyzwaniem jest dla Spółdzielni podwyżka płacy minimalnej, bo oznacza to wzrost funduszu płac o 2,5 mln zł rocznie (obecnie wynosi 17 mln zł). By uzyskać na to środki, „Społem” musiałaby zwiększyć swoje roczne obroty o 10 mln zł.

– Problem w przyszłości może też polegać na tym, że mniejsze sklepy, a dotyczy to także innych krajowych sieci, trwale przestaną być rentowne, nie wyjdą choćby na zero, a firmę nie będzie stać na ich utrzymanie, co pokazał przykład „Wzorcowego”. Tylko w ubiegłym roku zamknęło się w Polsce 90 tys. małych, osiedlowych sklepów. To nie za dobrze wróży dla tego segmentu handlu – nie ukrywa Jacek Nowicki.

Ale dodaje zaraz, że z drugiej strony obserwujemy już jednak na polskim rynku pewne nasycenie wielkimi marketami (w Stalowej Woli powstaje teraz sklep sieci Aldi). Że w tych dużych, „bezosobowych” obiektach zauważalny jest wzrost kłopotliwości robienia zakupów – coraz więcej ludzi i coraz mniej czynnych kas, a przy tych samoobsługowych nie wszyscy sobie radzą. Coraz więcej jest zatem narzekania na jakość obsługi.

– Trudno sobie wyobrazić miasto bez małych, osiedlowych sklepów, gdzie kupujemy rano pieczywo i podstawowe produkty żywnościowe albo te artykuły, które zapomnieliśmy kupić w dużym markecie. Gdzie idziemy wtedy? Właśnie do tych małych sklepów „niezapominajek” – mówi prezes Nowicki.

„Lux” będzie jak nowy

Jakie plany inwestycyjno-remontowe Spółdzielnia ma w roku 2024?

Po covidowo-wojennym (konflikt w Ukrainie) okresie wstrzymania inwestycji, ma to być rok przełamania. Pandemia i wojna za wschodnią granicą (mimo kilku epizodów napędzających sprzedaż), generalnie były bowiem dla „Społem” trudnym okresem (sama gastronomia zanotowała wtedy straty wynoszące ok. 1 mln zł). Spółdzielnia ciągle jest zresztą, razem z innymi sieciami „Społem” w kraju, w sporze zbiorowym z rządem o zrekompensowanie części pandemicznych strat (nie objęła ją żadna tarcza antykryzysowa). Lata 2022–2023 były zatem czasem odbudowy potencjału Spółdzielni.

Tak czy inaczej, w roku 2024 zamierza odnowić kilka swoich placówek. To przede wszystkim, odkładany już trochę, generalny remont i modernizacja sklepu nr 18, czyli popularnego „Luksa” przy ul. Okulickiego, skądinąd pierwszego w Stalowej Woli sklepu samoobsługowego, nazywanego powszechnie „Supersamem” (otwarto go w 1974 r. pod szyldem Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego).

Przypomnijmy, iż 11 czerwca 2019 roku, późnym wieczorem, w zamkniętym już sklepie wybuchł pożar (przyczyną było zwarcie w instalacji elektrycznej), który strawił dwie chłodnie, nadpalił kilka regałów i mocno osmolił całe wnętrze. Po szybkim bieżącym remoncie sklep ruszył, ale zaplanowano też wtedy generalną rewitalizację tej placówki.

Ogłoszono już przetarg na to zadanie, a prace mają się rozpocząć 3 czerwca i potrwać do końca sierpnia br. Oferty można zgłaszać do 1 marca.

– To będzie generalna przebudowa i aranżacja wnętrza. „Lux” będzie też miał zupełnie nowy wygląd zewnętrzny, instalację fotowoltaiczną, docieplenie, regały, oświetlenie, urządzenia chłodnicze. Stylowo będzie zbliżony do naszej „Justyny” (sklep przy ul. Poniatowskiego – red.) – informuje Jacek Nowicki.

Część kosztów remontu (całość ma pochłonąć 3,5 mln zł), „Społem” chce pokryć kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale nawet jeżeli go nie uzyska, to prace przy „Luksie” i tak się rozpoczną.

Nie wszystko da się radykalnie poprawić

Z kolei jesienią br. Spółdzielnia planuje rozpoczęcie robót ziemnych pod rozbudowę restauracji „Słoneczna”. Powstanie tu nowa sala (od strony ul. Popiełuszki), połączona oczywiście z resztą budynku. Zmieni się też układ parkingowy przy tym lokalu.

W planach „Społem” ma także położenie winylowej podłogi w Hali Targowej, ale raczej nie nastąpi to w 2024 r. W bieżącym roku Spółdzielnia chce natomiast sprzedać w końcu „Arkadię”, czyli legendarny budynek po dawnej restauracji, sklepie, a ostatnio klubie muzycznym. Jest dwóch chętnych na zakup tej nieruchomości, a decyzja ma zapaść za kilka miesięcy.

Na bieżąco „Społem” chce też poprawiać estetykę i funkcjonalność swoich sklepów. Ale i tu są rzeczy nie do przeskoczenia.

– Nie da się radykalnie poprawić obiektu liczącego tylko 45-60 metrów kwadratowych. Jego funkcjonalność ma przez to swoje ograniczenia. Wspomniany „Wzorcowy”, choć większy, ale ze swoją długą lecz wąska salą sprzedażową, był tego przykładem – zauważa prezes Nowicki.

Bilans i emerytura

Przychodząc do stalowowolskiej „Społem” miał oczywiście ambitne plany, ale dawał sobie trzy miesiące (jego poprzednik wytrwał tu niecały rok). A jest najdłużej urzędującym prezesem w historii tej Spółdzielni.

– Robiąc taki bilans, to mogę powiedzieć, że od roku 2007 wykonaliśmy z całą załogą dobrą robotę dla zbudowania perspektyw rozwoju naszej firmy. Między innymi poprzez duże inwestycje modernizacyjne, dbałość o poziom oferowanych towarów i usług oraz poprawę jakości obsługi i zarządzania. I mimo różnych biznesowych zakrętów, dzięki naszym klientom możemy kontynuować naszą działalność. Zostając prezesem miałem taki program 5–10–15: widziałem perspektywy „Społem” na 5 i 10 lat, a myślałem o 15 latach. Co dalej? Mam nadzieję, że do jubileuszu 50-lecia Spółdzielni w 2026 r. dojdziemy jeszcze mocniejsi. A siebie widzę już na… emeryturze – mówi prezes Jacek Nowicki.