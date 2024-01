Oskarżony o przywłaszczenie ponad 430 tys. zł, były proboszcz parafii w Domostawie stawił się ponownie na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 23 stycznia br. przesłuchany został także w charakterze świadka ks. ekonom Diecezji Sandomierskiej. Mówiono o odszkodowaniu za grunty pod drogę S-71, niezrozumiałych przelewach, nietypowym księgowaniu i „biznesach” ks. Stanisława K.

Proces 71-letniego ks. Stanisława K. ruszył w październiku ub. roku. Były proboszcz parafii w Domostawie odpowiada za przywłaszczenie ponad 430 tys. zł, które w listopadzie 2020 roku wpłynęły na konto parafialne od Podkarpackiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako odszkodowanie za wywłaszczone grunty pod budowę drogi ekspresowej.

Kapłan przelał całą kwotę odszkodowania na swoje konto prywatne. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy wiele miesięcy później w Internecie umieszczono screen z konta bankowego parafii, z którego ksiądz wykonał przelewy w wysokości 2 mln zł. Jak się później okazało, pieniądze te należały do niego, ale w trakcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzeg, ujawniono przywłaszczenie przez ks. Stanisława K. kwoty odszkodowania od GDDKiA.

Nie zawiadomił Kurii

Sąd wezwał na świadka ekonoma Diecezji Sandomierskiej i pytał go o zasady rozliczania proboszczów z Kurią, obowiązujące w tym względzie przepisy wynikające z biskupiego dekretu i instrukcji wydanej przez Konferencję Episkopatu Polski oraz rozliczeń oskarżonego z Kurią, w szczególności o jego roczne sprawozdania oraz o rozliczenie się z uzyskanego odszkodowania.

– Oskarżony nie zawiadomił Kurii, że parafia otrzymała odszkodowanie od GDDKiA, a także nie odprowadził do Kurii 7 proc. z tej kwoty, jak nakazuje mu dekret wydany przez Biskupa Sandomierskiego. Do Kurii doszły jednak informacje o tym, że miał taki wpływ i został wezwany, aby tę kwestię wyjaśnić. Zostało wówczas także zakwestionowane jego roczne sprawozdanie. Na tym spotkaniu ks. Stanisław K. przyznał, że otrzymał odszkodowanie w kwocie około 210 tys. zł, ale nie wiedział, że ma ten fakt zgłosić i nie wiedział też o konieczności odprowadzenia kwoty 7 proc. Ostatecznie po tej rozmowie, która odbyła się przed powołaną przez biskupa komisją, uzupełnił dokumenty i odprowadził od tej kwoty 7-procentową daninę. Była to kwota około 14 tys. zł. Jak się jednak później okazało, odszkodowanie było ponad dwa razy większe i odprowadzona od niego do Kurii kwota powinna wynosić ponad 30 tys. zł – wyjaśnił świadek.

Nie miał zgody na biznesy

Świadek przedstawił przed sądem także przepisy obowiązujące duchownych w Polsce. Z jego informacji wynika, że księża Kościoła katolickiego mają obowiązek stosować się do aktualnej instrukcji Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby duchowne.

Z dokumentu tego wynika, że księży obowiązuje zakaz prowadzenia takiej działalności bez zgody biskupa. Ks. Stanisław K. nie miał zgody na prowadzenie działalności, ale jak przyznał świadek, odkąd go znał, wiedział, że ma on głowę do interesów i powszechnie było wiadomo, że jakieś „biznesy” prowadzi. Jednym z nich, który miał kontrolować, choć formalnie nie widniał jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, była drukarnia. Osoba, która reprezentowała tę działalność była jednak zatrudniona w parafii. To z nią kuria miała w 2004 roku umowę o dostarczeniu materiałów modlitewnych związanych z ważnym dla diecezji wydarzeniem.

Stare sprawy w tle przywłaszczenia

Z zeznań świadka i oskarżonego wynika, że drukarnia ta przygotowywała materiały duszpasterskie na Nawiedzenie Diecezji Sandomierskiej przez – jak stwierdził świadek – Figurę Matki Bożej Fatimskiej i jak mówił ks. Stanisław K. – Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Niezgodność zeznań w tej kwestii dotyczyła nie tylko obiektu peregrynacji, ale także tego, kto i na jakich zasadach drukował wówczas pakiety duszpastersko-pamiątkowe, które były rozprowadzane wśród nawiedzanych przez wizerunek Matki Bożej parafii.

Kwestia ta nie wiązała się z aktem oskarżenia, ale miała być dowodem rozliczeń prowadzonych na koncie parafialnym i rozliczeń z kurią.

Druga kwestia nie związana z aktem oskarżenia, ale według oskarżonego mająca znaczenie, to fakt, że przed laty pożyczył on pieniądze parafii katedralnej w Sandomierzu na wkład własny potrzebny na pozyskanie środków do realizacji projektu. Pieniądze te miał pożyczyć jako osoba prywatna. Oskarżony pytał świadka o szczegóły tamtej pożyczki oraz o problemy ze spłatą.

Sędzia Anna Polańska-Ziobro wielokrotnie upominała oskarżonego, aby pytania, które miał do świadka dotyczyły przede wszystkim zarzutu, który ma postawiony. Oskarżony jednak zamiast zadawać świadkowi pytania, usiłował przy każdym z nich, złożyć oświadczenie i to dotyczące spraw i wydarzeń rozciągniętych w czasie na przestrzeni kilku dekad sprawowania przez niego funkcji proboszcza. Sędzia cierpliwie prosiła, aby 71-letni kapłan nie nadwyrężał zasad obowiązujących w sądzie i skupił się na meritum powodu, dla którego znalazł się na ławie oskarżonych.

Niezrozumiałe przelewy

Podczas wtorkowego przesłuchania świadka, na jaw wyszło, że na koncie parafialnym parafii w Domostawie jest więcej niezrozumiałych dla ekonoma przelewów, które oskarżony wykonywał z konta parafialnego i to tylko w 2021 roku. Chodzi o kwoty od 5 do 20 tys. zł. O część z nich pytała także sędzia. Chodziło m.in. o płatności za ubezpieczenie na życie, które były realizowane z konta parafii, w tym jedno na kwotę ponad 62 tys. zł. Oskarżony tłumaczył, że przelew taki został zrobiony, gdy był umierający i „po olejach”.

– Miałem przygotowany testament i chciałem w nim większą część mojego prywatnego majątku zostawić parafii w Domostawie – tłumaczył oskarżony.

Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że konto parafialne i konto prywatne było przez niego używane wymiennie, a wyciągi z konta parafialnego nie pokrywają się z zapisami w księdze rachunkowej parafii.

Oskarżony przyznał zresztą, że nie prowadził księgi w oparciu o przychody i wypłaty z konta. Przyznał także, że aby mu nie dokuczano w kurii, to zdarzało mu się wpisywać w sprawozdaniu rocznym inną kwotę niż faktyczną, tak aby stan finansów parafii budził mniejsze zastrzeżenia. Świadek przypomniał natomiast sytuację, gdy jedno z rozliczeń przedłożonych przez oskarżonego było wyzerowane co do grosza. Określił je jako cud.

Jestem niewinny

Były proboszcz od początku procesu nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu i utrzymuje, że przez ponad 40 lat swojej posługi na rzecz parafii w Domostawie, z własnych pieniędzy przekazał na jej rozwój i inwestycje około 2 mln zł.

Kwota, którą przelał sobie z odszkodowania miała być częściowym wyrównaniem tych pieniędzy. Jak jednak wyjaśnił ksiądz ekonom, księżom nie wolno zaciągać kredytów, czy udzielać pożyczek parafiom.

– Jeśli proboszcz chce darować jakieś środki parafii, to jest to bardzo chwalebne, ale nie może traktować tego jako pożyczki udzielanej parafii i potem stawać się jej wierzycielem. Parafie mają zakaz zaciągania kredytów i pożyczek. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku bieżących rozliczeń i obciążenia takie nie mogą przechodzić na kolejny rok. Jeśli tak jak ks. Stanisław przez lata wykazywał manko w parafii i brakowało mu pieniędzy, to mógł się zgłosić do biskupa z prośbą o odwołanie – stwierdził świadek.

Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 12 marca br.

(bm)