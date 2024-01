Karnawał to czas zabawy, tańców przebieranek oraz jedzenia słodkich przysmaków. Jednym z nich są faworki, zwane też chrustem.

Jeśli chcecie zrobić faworki to mamy dla Was przepis naszej koleżanki Ani – specjalistki od wypieków.

Zgodnie z przepisem musimy przygotować 2 szklanki mąki, 4 żółtka, łyżkę spirytusu lub wódki, pół łyżeczki soli, ok. 5-6 łyżek śmietany kwaśnej. Zagniatamy ciasto na stolnicy łącząc ze sobą wszystkie składniki. Odkrawamy część ciasta, wałkujemy je dosyć cienko, na grubość ok. 2-3 milimetrów, kroimy w paski o szerokości ok. 3-4 centymetrów, przekrawamy paski ukośnie a następnie przecinamy ich środek. Jeden koniec przekładamy przez wycięty mały otwór, przeciągamy i powstaje spirala. Smażymy w głębokim tłuszczu, przekręcając je. Następnie wykładając na papier aby odsączyć tłuszcz. Po wystygnięciu posypujemy cukrem pudrem.

Smacznego