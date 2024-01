Żyjemy w świecie, który opanowany został przez język angielski. Jest to dziś międzynarodowa forma komunikacji i najczęściej pierwszy język obcy, jakiego uczą się dzieci na całym świecie. Ze względu na dość prostą gramatykę i nieskomplikowane słownictwo, nauka angielskiego staje się kluczem do sukcesu na wielu płaszczyznach. Jednakże nie jest to jedyny język, jakiego warto uczyć się w 2024 roku…