W ramach spotkań organizowanych w cyklu „Pasjonaci są wśród nas”, niżańscy bibliotekarze zapraszają na wieczór z ks. Franciszkiem Grelą – duszpasterzem, poetą, społecznikiem, honorowym krwiodawcą, zapalonym szachistą, a bywało że i aktorem.

Franciszek Grela urodził się 11 listopada 1946 r. w Zwódne, k. Zamościa. Ukończył liceum ogólnokształcące w Zamościu, następnie Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie. 13 czerwca 1971 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Kałwy. W tym samym roku obronił pracę magisterską „Homilia liturgiczna jako element przepowiadania” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”. Był wikariuszem w Piaskach, Lubartowie i Puchaczowie oraz proboszczem w Brzezinach, Łagowie i Nisku.

Jest osobą o szerokich zainteresowaniach, czułym na potrzeby innych ludzi. Został honorowym dawcą krwi. W wywiadzie dla tygodnika „Niedziela” wspominał: – To się zaczęło jeszcze w seminarium. Jeden z kapłanów zatruł się czadem i potrzeba było oddać krew. Zgłosiło się nas 16 kleryków. Ten chory ksiądz jeszcze długo żył. Zrozumiałem wtedy, jak ważne jest oddawanie krwi. To nic nie kosztuje, a może komuś uratować życie.

W tym samym wywiadzie wypowiedział się też na temat mediów, zacytował słowa Napoleona: „Jedna gazeta znaczy tyle, co tysiąc żołnierzy”. Przez wiele współpracował z pismem „Mój Czas”, gdzie publikował swoje utwory. W Nisku reaktywował lokalne pismo „Dokąd idziesz” i co kwartał zamieszczał w nim „Listy do moich parafian”. Kapłan udzielał się także w teatrze, pisząc teksty, a nawet angażując się w przedstawienia. Jego wielką pasją są szachy. Obecnie przebywa na emeryturze.

Spotkanie z tym wyjątkowym kapłanem odbędzie się 26 stycznia (piątek) o godz. 16 w holu MBP.

(it)