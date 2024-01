Przygotowująca się do rundy wiosennej drugoligowa Stal Stalowa Wola ma za sobą dwa sparingi, a w najbliższą sobotę rozegra trzeci mecz towarzyski. Rywalem naszego zespołu będzie w Rzeszowie I ligowa imienniczka z Hetmańskiej. Stal Stalowa Wola - Star Starachowice 2:0 /sparing/ 1 of 25 - +

Pierwszym w tym roku rywalem Stali był beniaminek 3 ligi Star Starachowice. Cztery godziny po tym spotkaniu, jedenastka trenera Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzyła się z innym przedstawicielem województwa świętokrzyskiego w czwartej grupie 3 ligi, Czarnymi Połaniec. Obydwa mecze zakończyły się zwycięstwami „Stalówki”. Pierwszą bramkę Anno Domini 2024 zdobył głową po dośrodkowaniu Jakuba Kowalskiego z rzutu rożnego Damian Oko, a drugą Adam Imiela z rzutu karnego.

W spotkaniu z Czarnymi jedną z pięciu bramek dla Stali, zdobył pozyskany kilkanaście dni wcześniej z Wisły Płock (wypożyczenia do końca sezonu) Sebastian Strózik.

W obu meczach trener Ireneusz Pietrzykowski desygnował do gry wyróżniających się w rundzie jesiennej wychowanków klubu. Ze Starem w bramce pełen 90. minut stał Tomasz Zieliński – pracy miał jak na lekarstwo – na środku pomocy Igor Fedejko, a w drugiej połowie za Lucjana Klisiewicza wszedł Miłosz Rębisz. Wybiegł on także na boisko w meczu z Czarnymi, a ponadto szansę gry otrzymali, Bartosz Pikuła i Oskar Bystrek. W najbliższą sobotę „zielono-czarni” zagrają w Rzeszowie z pierwszoligową Stalą.

STAL – STAR 2:0 (0:0)

Oko, Imiela

STAL: Zieliński – Kowalski, Oko, Urban, Maluga, Fedejko, Wiktoruk, Imiela, Kościelniak, Klisiewicz (Rębisz).

STAL – CZARNI 5:1 (2:0)

Pikuła, Wojtak, Górski, Strózik, Soszyński – Wiktor

STAL: Smyłek (Leyk) – Serafin, Furtak, Banach (Iwao), Pikuła, Soszyński, Mydlarz, Górski (Rębisz), Bystrek, Wojtak, Strózik.