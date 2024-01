Pierwszej porażki zasmakowali w rozgrywkach trzeciej ligi podkarpackiej koszykarze Stali Stalowa Wola. „Zielono-czarni” przegrali w Łańcucie z młodzieżową drużyna Sokoła.

Spotkanie od początku do końca trzymało w napięciu, a o zwycięstwie gospodarzy przesądziła wygrana przez nich dziesięcioma punktami ostatnia kwarta. Po trzech „ćwiartkach” Sokół przegrywał 69:75.

– To był fajny do oka mecz. Obydwa zespoły grały na wysokiej skuteczności, a przy tym agresywnie broniąc dostępu do swojego kosza. Sokół na mecz z nami wzmocnił się dwoma zawodnikami z pierwszej drużyny, a my pojechaliśmy bez Marcina Paterka, Kacpra Nowaka i Jakuba Kawalca. Gospodarze zagrali inaczej niż w pierwszym meczu w Stalowej Woli. Postawili twardą strefę, zaciskali środek boiska i wysoko zawiesili nam poprzeczkę. Przegraliśmy, ale tragedii nie ma. S Sokołem mamy lepszy bilans, cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu i chcemy tu zostać do końca rozgrywek – powiedział trener Stali, Rafał Partyka.

W spotkaniu aż 28 razy – solidarnie po 14 na zespół – piłka wpadała do kosza po rzutach „zza łuku”. Aż 8 „trójek” zanotował w niedzielę Mateusz Łabuda. Kolejnym rywalem naszej Stali będzie Pempa Resovia. Spotkanie odbędzie się 18 lutego w Stalowej Woli.

SOKÓŁ – STAL 89:86 (28:35, 18:16, 23:23, 20:10)

SOKÓŁ: Dobrzański 18 (4×3), Noga 17 (2×3), Kurek 13, Buszta 11 (3×3), Płowy 1 (2×3), Materna 3, Jaźwa 2, Mroziak 2, Cieszyński, Piwko.

STAL: Łabuda 28 (8×3), Kaczmarek 22 (4×3), Jadaś 8, Bandyga 7, Kacper Kędra 6 (2×3), Baran 6, Krzek 6, Chamera 2, Bar 1, Maciej Paterek.

1. STAL 4 7 3 1 368-277

2. Sokół 4 7 3 1 345-311

3. Resovia 4 6 2 2 321-336

4. Krosno 4 4 0 4 289-399