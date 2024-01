Po raz jedenasty Podkarpacki Związek Piłki Nożnej zorganizował mistrzostwa województwa oldbojów w futsalu. Areną zmagań była hala MOSiR w Krośnie. Do rywalizacji przystąpiła rekordowa ilość 20 drużyn. Zwycięzcą turnieju została Serwatka Futsal Team Żabno, która w finale pokonała Guzikówkę SG Krosno 1:0, a zdobywcą „złotej” bramki był Kamil Tarka.

Serwatka trafiła do grupy A i na inaugurację przegrała z Guzikówka SG Krosno 0:1. W drugim meczu pokonała Dentar Rzeszów 5:1. Hat-trick zanotował Paweł Kaczmarczyk, a po jednym golu do zwycięstwa dołożyli: Rafał Woś i Kamil Garbacz. Kolejnym przeciwnikiem był JKS Jarosław.

– Myśląc o wyjściu z grupy, nie mogliśmy sobie pozwolić na porażkę. Remis także nas nie urządzał. JKS objął prowadzenie. Wyrównał Rafał Woś, a dwie minuty przed końcem zwycięską – jak się za chwilę okazało – dla nas bramkę z przedłużonego karnego zdobył Kamil Tarka. W końcówce piłkarzom z Jarosławia puszczały nerwy, ale udało się sędziom opanować sytuację, choć łatwego zadania nie mieli – powiedział „Sztafecie” prezes Serwatki Futsal Team, a także występującego w klasie A LZS Żabno .

W ostatnim meczu grupowym Serwatka wygrała z Karpatami Krosno 2:1 (Woś, Kaczmarczyk) i do ćwierćfinałów awansowała z pierwszego miejsca. Z drugiego wyszła z grupy Guzikówka Krosno.

W ćwierćfinale drużyna reprezentująca gminę Radomyśla nad Sanem trafiła na Błękitnych Ropczyce.

– Przez cały mecz mieliśmy przewagę i mnóstwo okazji strzeleckich, ale bramka Błękitnych była jak zaczarowana. Nic nie chciało wpaść. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i o tym, kto wejdzie do półfinału decydowały karne. Byliśmy lepsi. Świetnie w bramce spisał się Seweryn Marczak – mówi prezes Zieliński.

W innych meczach ćwierćfinałowych: Dromader Chrząstów – Orzeł Przeworsk 6:0, Olimp Labs Dębica – Guzikówka 0:0 (karne 5:6), Stal Sanok – Czemrol Pełkinie 3:0

W półfinale Serwatka nie dała żadnych szans Dromaderowi, wygrywając 3:0 (Tarka 2, Kaczmarczyk). W drugim meczu półfinałowym Guzikówka wyeliminowała Stal Sanok, wygrywając 1:0.

Tym sposobem w finale spotkały się dwie drużyny z grupy A, a wcześniej w spotkaniu o miejsce trzecie Stal Sanok pokonała Dromadera 3:1.

Serwatka przystępując do spotkania finałowego miała w pamięci przegrany mecz grupowy z Guzikówką, więc nie poszła na wymianę ciosów. Również krośnianie, dowodzeni przez byłego piłkarza Stali Stalowa Wola, Kamila Walaszczyka, większą uwagę poświęcali bronieniu dostępu do swojej bramki. W końcu jednak udało się naszej drużynie przeprowadzić akcję, po której Kamil Tarka, leżąc na parkiecie, zdołał jakimś cudem skierować piłkę do bramki. W ostatnich sekundach krośnianie byli bliscy wyrównania – piłka po strzale Walaszczyka otarła się o słupek.

Mecz zakończył się wygraną Serwatki 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Tarka, któremu w trakcie turnieju odnowiła się kontuzja pięty. Także kontuzjowany – ból śródstopia – występował w finale Paweł Kaczmarczyk, który został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Najlepszy bramkarzem wybrano Mariusza Sabatowskiego (Guzikówka), a najlepszym strzelcem był Damian Skiba (Dromader).

– Do trzech razy z rzędu! W roku 2020 i 2022 przegrywaliśmy finały z Polonią Rzeszów i proste, że cieszy nas zwycięstwo w tegorocznym finale – mówi Marcin Zieliński. – Podsumuję mistrzostwa tak: rekordowa ilość drużyn, duża liczba zawodników mających za sobą występy ligowe, dobre sędziowanie i organizacja. Poziom sportowy? Moim i nie tylko moim zdaniem, dużo mocniejszych przeciwników, po prostu drużyny mieliśmy w grupie, niż w kolejnych fazach pucharowych.