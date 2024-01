Po raz 9 w szkole zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku. Młodzież pod opieką nauczycieli rejestrowała potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Dzień Dawcy Szpiku ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności oddawania szpiku i komórek macierzystych. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Zachorować może każdy, od malutkich dzieci po osoby dorosłe. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczep dlatego tak ważne jest aby w bazie danych dawców szpiku było jak najwięcej zarejestrowanych osób. Dawca szpiku lub komórek macierzystych to osoba, która zgadza się na oddanie swoich zdrowych komórek szpiku kostnego, które później mogą być przeszczepione osobom z chorobami krwi, takimi jak białaczka, chłoniak czy szpiczak mnogi. Przeszczepienie szpiku może uratować życie pacjenta i dać mu szansę na zdrowie i powrót do normalnego życia. Dawstwo szpiku odbywa się za zgodą dawcy poprzez pobranie komórek z krwi lub kości biodrowej. Procedura jest bezpieczna i wiąże się z minimalnym ryzykiem dla dawcy.

– Już po raz dziewiąty organizujemy w naszej szkole akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Jest ona skierowana do pełnoletnich uczniów naszej szkoły, ich rodziców, przyjaciół znajomych. Chodzi o to żeby było nas jak najwięcej w bazie danych, a DKMS jest największą na świecie i największą działającą w Polsce fundacją zajmującą się rejestracją dawców szpiku. W ramach współpracy właśnie z tą fundacją rejestrujemy tu u nas w szkole po kilkadziesiąt osób co roku. W tej chwili mamy 44 osoby zarejestrowane a to nie jest jeszcze koniec dzisiejszej akcji. Na przestrzeni kilku lat zarejestrowało się około 400 osób, 4 osoby – nasi uczniowie zostali realnymi dawcami szpiku i mieli szansę uratować komuś życie. – powiedziała Sztafecie Małgorzata Gołojuch, nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej Woli.

Szkoła jest także jednym z 10 laureatów w Polsce konkursu „Nauczyciele z życiem”, który Fundacja DKMS zorganizowała po raz pierwszy w zeszły roku i zarazem jedyną szkołą na podkarpaciu, która tak aktywnie rejestruje potencjalnych dawców.

Szkolnej akcji towarzyszył kiermasz ciast, zimowej herbatki oraz karaoke, które cieszyło się dużym powodzeniem wśród uczniów.

Warto pamiętać, że każdy może zostać dawcą szpiku, niezależnie od wieku czy pochodzenia etnicznego. To bardzo prosty i bezpieczny sposób, aby pomóc innym i dać im szansę na zdrowie i dłuższe życie.