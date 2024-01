697 zawodniczek i zawodników z 16 klubów województwa podkarpackiego oraz dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego wzięło udział w 2. Halowych Mistrzostwach Podkarpacia juniorów U18 i U20 i oraz odbywającym się w tym samym czasie w hali lekkoatletycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego mityngu POZLA.

Liczną reprezentacją delegował katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola. I wróciła z Rzeszowa z 20 medalami! Dwukrotnie na najwyższy stopień podium wskakiwał Jakub Krasowski (U20). Wygrał w skok w dal, wynikiem 6,39 oraz w swojej koronnej konkurencji, w skoku wzwyż – 190 cm.

– Jak na Kubę, nie jest to wysokość, która robi wrażenie, bo przecież jego rekord życiowy w skoku wzwyż wynosi 205 cm, ale ważniejsze jest to, by odpowiednio odzyskiwał stracony przez kontuzje czas. Ja wierzę w jego pracowitość i talent, i myślę, że coraz lepiej będzie z każdym kolejnym startem – powiedział „Sztafecie” prezes KKL Stal, Paweł Drapała.

Również w kategorii do lat 18 w skoku wzwyż złoty medal pojechał do Stalowej Woli. Zdobył go Patryk Szwedo (180). Mistrzami województwa zostali także kulomiot Stali, Piotr Rydzik (U20 – 13,85) oraz czwórka pań: Kornelia Butryn – 200 m U20 (26,18), Blanka Machaj – 600 m U18 (1:37,78), Weronika Ambroszko – 1000 m U18 (3:15,86), Magdalena Filipiuk – skok w dal U18 (5,07). Wszystkie zdobywały mistrzowskie tytuły z nowymi rekordami życiowymi.

„Życiówki” ustanawiali także nasi srebrni medaliści: Natalia Krupa – 60 m U18 (8,00), Milena Basińska – 200 m U18 (26,18), Monika Zaręba – 600 m U18 (1:37,97). Wicemistrzami zostali także: Marek Grykałowski – 200 m U20 (23,65), Anastasia Honchar – trójskok U20 (10,36) i skok w dal U20 (4,50), Bartłomiej Ziarno – skok wzwyż U18 (180), Kinga Szabat – pchnięcie kulą U20 (8,07).

Stawkę medalistów domyka czwórka, która wywalczyła brązowe „krążki”: Milena Basińska – 60 m U18 (8,07 – rek. życ.), Natalia Krupa – 200 m U18 (26,91), Jakub Kata – 300 m U18 (41,91 – rek. życ.), Julia Czarny – 600 m U18 (1:38,20 – rek. życ.).

Dobrze zaprezentowali się stalowcy także w mityngu POZLA. Kornelia Butryn wygrała w biegu na 400 m, ustanawiając przy okazji rekord życiowy – 58,20. Jakub Bembenek zajął drugie miejsce w biegu na 400 m (50,18). Zwyciężył Szymon Mikołajczak z MKL Czechowice-Dziedzice (49,03), a miejsce piąte zajął w tym biegu Marek Grykałowski ze Stali (52,37). Natalia Cygan była bezkonkurencyjna w biegu na 2000 m (6:38,54), a Szymon Leszczyński na tym samym dystansie ustanowił „życiówkę” (5:56,13), która dała mu piąte miejsce. Na podium znalazły się także dwie sztafety Stali 4×400 mix. Najlepszy czas osiągnęła drużyna w składzie: Wiktor Bolka, Paulina Zawół, Adam Wójcik, Blanka Machaj – 3:56,74, a trzeci rezultat uzyskała sztafeta biegnąca w składzie: Daria Stec, Norbert Nowak, Hanna Skrok, Olaf Szumełda – 4:09,37.