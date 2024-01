Ruszyła budowa miejskiego układu komunikacyjnego na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Całość zadania obejmuje budowę nowych dróg wraz z infrastrukturą podziemną, zbiornikiem retencyjnym i odwodnieniem blisko 1000 ha powierzchni. Inwestycja pochłonie blisko 196 mln zł.

Obecnie budowany jest odcinek drogi nr 1, który przebiega od hali Agencji Rozwoju Przemysłu przy ulicy Tołwińskiego przebiegając wśród nowych działek inwestycyjnych HSW, wzdłuż działki koreańskiego inwestora SK Nexilis i kończąc swój bieg, wychodząc za zakładem Alutec. – Jest to droga o długości 2,7 km, droga która ma kluczowe znaczenie, bo ona tworzy pierwszy korytarz. Drążony jest już teren pod budowę 16 hektarowego zbiornika retencyjnego, który będzie zbierał wody deszczowe z całej przestrzeni Strategicznego Parku Inwestycyjnego zapewniając odpowiednie funkcjonowanie całego terenu. Te odcinki, dróg, które są budowane w ramach największego zamówienia jakie do tej pory miasto Stalowa Wola realizowało to przetarg za kwotę blisko 196 mln zł. W ramach tego zadania chcemy wybudować ponad 10 km dróg, które będą uzbrajały cały teren blisko 1000 hektarów, uzbrajając te tereny, które już dzisiaj mają inwestorów oraz te, które w tej chwili są w zainteresowaniu wielkich, globalnych inwestorów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Obok budowanego układu komunikacyjnego nie zabraknie ścieżek rowerowych, oświetlenia, zatok autobusowych, parkingów czy zieleni. W trakcie budowy jest również kanalizacja deszczowa.

– Ten projekt dopiero się zaczyna i to jest coś co dla miasta Stalowej Woli będzie oznaczało dekadę rozwoju, dekadę największych inwestycji dla dobrego życia mieszkańców Stalowej Woli – mówił włodarz miasta.

Kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego jest droga prowadząca od firmy Thoni Alutec przekrojem 4-jezdniowym w stronę południową do drogi wojewódzkiej projektowanej do realizacji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego prowadzącej do drogi szybkiego ruchu S19. I kolejna droga, jest to droga Przyszowska, biegnąca od ronda przy kuźni, do wylotu do ulicy Bojanowskiej.

– Ta dekada rozwoju nie byłaby możliwa, gdyby nie olbrzymie wsparcie rządowe, gdyby nie Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, który pozwolił na realizację tych projektów drogowych. Projekt miejski otrzymał dofinansowanie w wysokości 200 mln zł z Polskiego Ładu. Wkład własny miasta Stalowej Woli na realizację tych zadań jest minimalny. Do tego droga realizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego wraz z wsparciem miasta Stalowej Woli, miasta Nisko i olbrzymią dotacją rządową w wysokości 250 mln zł, to kontrakt, który będzie rozstrzygany w wysokości ponad 270 mln zł, a więc tylko na tych dwóch zadaniach drogowych mamy kwotę 470 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze projekt wodno-kanalizacyjny, który będzie realizowany przez miasto Stalowa Wola, na który pozyskaliśmy kwotę 150 mln zł. A więc w krótkim okresie czasu, przy dotacji wynoszącej 600 mln zł realizujemy inwestycję o wartości ponad 700 mln zł – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj podkreślał, że radni wspierają tę inwestycję, bo wiedzą, że rozwój strefy to rozwój miasta.

– Zima, mróz, bardzo trudne warunki pogodowe do tego aby prowadzić prace ziemne, a na placu budowy widzimy ruch, postępy, które są bardzo budujące. Ci którzy w tej chwili posiadają swoje zasoby biznesowe, którzy przed laty związali się z naszym miastem będą mieli dużo łatwiejsze warunki do tego aby prowadzić swój biznes, ale ta inwestycja będzie również magnesem do tego aby przekonać tych z którymi prezydent w tej chwili negocjuje czyli tych którzy zainteresowani są kolejnymi hektarami pod działalność gospodarczą. To projekt, który przeniesie nasze miasto, nasz region na zupełnie inny wyższy poziom rozwoju. Strefa ekonomiczna Stalowej Woli kurczyła się, już nie mogła się poszerzać nie było miejsca, nie było działek aby zainteresowane podmioty mogły rozwijać swoje istniejące już firmy, nie było miejsca aby sprowadzać kolejnych inwestorów. Dzięki determinacji prezydenta i pozyskaniu blisko 1000 hektarów terenu, który kiedyś historycznie miał być przeznaczony pod takie cele, a także dzięki dobrej i szybkiej wizji rozwoju infrastrukturalnego, infrastruktury drogowej, technicznej, sieci kanalizacyjnej, ten teren bardzo szybko może być przekazany inwestorom, co będzie równać się z miejscami pracy, podatkami – mówił poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że równolegle z pracami budowalnymi układu komunikacyjnego prowadzone są prace projektowe kolejnych odcinków komunikujących strefę. – Trwają prace projektowe, to jest projekt drogi prowadzącej na południe, dróg które będą w wewnętrznej części. A jeszcze w miesiącu marcu mamy nadzieję, że rozpocznie się budowa drogi północnej, drogi która będzie przechodziła pomiędzy HSW, a zakładem Alutec, będzie komunikowała firmę Ikea i będzie również uzbrajała działkę inwestycyjną ponad 20 ha, która znajduje się w części północnej. Kolejny etap to budowa drogi przy kuźni, ale to już w przyszłym roku. W tym roku chcemy rozpocząć prace przy budowie dróg za stawami osadowymi, jest to odcinek drogi, na który mamy już pozwolenia. Mam nadzieję, że wiosną rozpocznie się budowa tego odcinka, tam są działki dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorców. Będzie również poszerzenie drogi Tołwińskiego, z wyjazdem do Grabskiego, tu również prace powinny rozpocząć się w tym roku oraz droga którą będziemy chcieli zaprojektować i wykonać za dawnym DPD dla przedsiębiorców, którzy już dzisiaj prowadzą działalność gospodarczą ale chcieliby się rozbudować – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.