Miasto wesprze finansowo Województwo Podkarpackie przy realizacji zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli. W ramach inwestycji powstanie 4-pasmowa, południowa obwodnica miasta, wyprowadzająca ruch z terenu strefy gospodarczej bezpośrednio do węzła drogi szybkiego ruchu Via Carpatia (S19).

– To jest wsparcie Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji drogi wojewódzkiej, która stanie się południową obwodnicą Stalowej Woli i Niska dającą olbrzymią perspektywę rozwoju gospodarczego dla naszego miasta, ale również realizującą strategiczne cele jakie sobie postawiliśmy przy założeniach tworzenia nowej strefy przemysłowej, tak aby ta strefa była jak najlepiej skomunikowana, aby spełniała jak najwyższe standardy pod względem transportowym, ale również aby infrastruktura, która będzie powstawała była tak projektowana aby nie obciążać dotychczasowych układów komunikacyjnych wyprowadzając ruch ciężki do S19 – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Województwo Podkarpackie na realizację tego zadania otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 250 mln zł. W ramach zadania ma powstać 9 kilometrowy odcinek drogi od strefy gospodarczej do węzła przy S19 w Nowosielcu. Koszt tej części w przetargu to jest 203 mln zł. Zdecydowano więc o rozszerzeniu zadania o 4-kilometrowy odcinek okalający południową część Strategicznego Parku Inwestycyjnego, który wyceniany jest na blisko 76 mln zł. – Stoimy przed wielką szansą dlatego, że jeżeli Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnie to zadanie w zakresie odcinka podstawowego oraz tego dodatkowego odcinka okalającego południową część naszej strefy ekonomicznej oznacza to, że powstanie nowa droga o przebiegu ponad 12 km, droga, która w bardzo istotny sposób skomunikuje nie tylko bezpośrednio naszą strefę, ale również skomunikuje dojazd do działek od strony południowej – argumentował zasadność wsparcia finansowego dla województwa prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodatkowy odcinek, będzie przebiegał od nowej drogi wojewódzkiej do drogi Bojanowskiej. – Cały ten przebieg, to jest przebieg 2 plus 2 z rozdzielającym pasem zielni, do tego są drogi serwisowe, pełna infrastruktura, standard de facto drogi ekspresowej – mówił włodarz miasta.

Za wsparciem dla województwa w kwocie 26,5 mln zł realizowanym w trzech transzach: rok 2025 – 4,5 mln zł, 2026 – 11 mln zł, 2027 – 11 mln zł opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji 19 stycznia radni.