Są takie pieśni, które najpiękniej brzmią śpiewane w grupie. Z pewnością należą do nich kolędy i pastorałki. Tak też było w minioną niedzielę wieczorem, gdy stalowowolskie chóry wystąpiły u ojców michalitów. Ostatnią kolędę śpiewał z nimi cały kościół.

W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej wystąpiło aż sześć stalowowolskich chórów: Chór Lasowiacy z MDK, Chór Chłopięcy Cantus, Zespół wokalny Sotto Voce, Chór Kameralny MDK, Chór Gaude Vitae oraz Chór Soli Deo. Koncert „Anielskie kolędowanie” patronatem honorowym objął prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

– Zgromadziło nas dzisiaj piękno wiary w to, że Bóg narodził się między nami. Piękno wyśpiewane tak wspaniale najpiękniejszą tradycją polskich kolęd. Dziękujemy dzisiaj za to naszym chórom. To wyróżniające dla miasta Stalowej Woli, że mamy tak wielu wspaniałych artystów, to wielopokoleniowa siła rozśpiewanego miasta. Tu można przywołać słowa Goethego, który mówił: gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają – mówił prezydent, dziękując artystom za występ.

Włodarz miasta nawiązał też do rocznicy wybuchu powstania styczniowego. – Polskie kolędy niosły się, gdy wyruszali powstańcy styczniowi. Sześćdziesiąt osiem lat nie było wtedy Polski na mapach Europy, na mapach świata. Oni mieli w sercu Polskę. I szli na to powstanie w styczniu 1963 roku śpiewając również kolędy, zmieniając, dodając niektóre słowa, chociażby do pięknej kolędy „W żłobie leży”, to pragnienie, aby Bóg połączył krople ich krwi dając wolność naszej Ojczyźnie – mówił prezydent Nadbereżny.

W koncercie jako pierwszy wystąpił Chór Lasowiacy z MDK, który powstał w 1939 roku i jest najstarszym chórem w mieście. Liczy obecnie około 40 osób, dyrygentem chóru jest Kateryna Serediuk. Po nim wystąpił Chór Chłopięcy Cantus założony w marcu 1976 roku w ówczesnym Zakładowym Domu Kultury przez Stanisława Steczkowskiego. Od 1980 roku z chórzystami pracowała Danuta Steczkowska i Jerzy Augustyński. Na przestrzeni lat chórem opiekowali się także: Agata Steczkowska, Maciej Witek, Katarzyna Pisera. Obecnie dyryguje nim Paweł Bazan.

Następnie śpiewali członkowie Zespołu wokalnego „Sotto Voce” działającego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nazwa zespołu nawiązuje do sposobu śpiewania, co można tłumaczyć jako „półgłosem”. Kierownikiem artystycznym jest Paweł Bazan.

Jako czwarty wystąpił Chór Kameralny MDK. To mieszany zespół amatorski utworzony w lutym 1985 roku z inicjatywy Jerzego Augustyńskiego. Obecnie tworzy go 20 osób, którym dyryguje Paweł Bazan.

Po Chórze Kamernalnym zaprezentował się Chór Gaude Vitae powstały w 2008 roku, początkowo jako kilkuosobowa grupa śpiewacza, która w 2014 roku przekształciła się w chór mieszany z siedzibą w Spółdzielczym Domu Kultury. Od stycznia 2022 roku chór reprezentuje Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Dyrygentem od początku jest Ewa Woynarowska.

Koncert zakończył występ gospodarzy wydarzenia – Chóru Soli Deo działającego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Jest to zespół mieszany, czterogłosowy funkcjonujący od 17 października 2017 roku. Dyrygentem chóru jest Jadwiga Ciba-Powęzka.

Chórzystom akompaniowali przy pianinie Szymon Haczyk i Bartosz Kanach. Koncert powadziła Agnieszka Surdyka z chóru parafialnego Soli Deo.

Wieczór zakończył się wspólnym zaśpiewaniem kolędy „Bóg się rodzi”.

