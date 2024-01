Drewniane domy pokryte strzechami lub gontami i gęsta zabudowa łatwo stawały się pastwą ognia. Ulanów w swojej historii notował kilka wielkich pożarów (z bodaj największym w 1886 r.), niszczących znaczną liczbę domów, a lęk mieszkańców przed ogniem był olbrzymi.

Pierwszy duży, odnotowany historycznie pożar Ulanowa, miał miejsce wczesną wiosną 1656 roku podczas potopu szwedzkiego, kiedy to wzdłuż dolnego Sanu maszerowały wojska króla Karola Gustawa. Ówczesny kościelny kronikarz odnotował, że „Szwedzi miasto zrabowali i spalili.”

Nie znamy jednak dokładnych opisów i statystyk pożarów, które nawiedzały Ulanów w wieku siedemnastym i osiemnastym. Niestety, nie zachowały się właśnie ze względu na pożar. Tak zwana „Księga Wieczna”, swoista szczegółowa kronika wszelkich wydarzeń, spisywana i przechowywana w miasteczku od 1610 roku, spłonęła w czasie I wojny światowej.

Na węgiel się spalił

Jednym z najtragiczniejszych w skutkach był pożar miasteczka z 1886 roku. Tak owo dramatyczne wydarzenie opisuje „Kurjer Lwowski” z dnia 14 sierpnia 1886 roku:

„Pożar, który dnia 3 sierpnia b.r. zniszczył miasto Ulanów, spowodował nieobliczone straty. — Jak urzędownie skonstatowano, spaliło się 171 domów mieszkalnych, 41 stodoł napełnionych żytem, jęczmieniem, pszenicą i owsem, ogólna szkoda wynosi przeszło 347.000 złr. a 1.411 osób pozostaje bez dachów!(…) Silny wiatr, jak na nieszczęście trwał podczas całego pożaru, przerzucał płomienie prawie w okamgnieniu z jednej ulicy na drugą, a snopy iskier unoszone wichrem zajmowały stodołę za stodołą, napełnione plonem. Tak gwałtownie i szybko rozszerzał się ogień, że starozakonny Izrael Grossman, który przyjechał do krewnych swoich do Ulanowa, otoczony na ulicy z wszech stron płomieniami ratunku znaleźć nie mógł — na węgiel się spalił; — a od sikawki miejskiej, która przybyła na miejsce ratunku, zaledwie postronki zaprzęgowe odciąć i z końmi uciec zdołano — sama zaś sikawka spaliła się na miejscu.”

Bo kurzyli papierosy…

Po pożarze z 1886 roku, obywatele ulanowscy postanowili, że w miasteczku musi powstać straż ogniowa z prawdziwego zdarzenia. Ochotniczą formację udało się powołać w 1889 roku, a działania komitetu zapewne przyspieszyła kolejna ogniowa katastrofa, która nawiedziła miasteczko 6 czerwca tego roku, a której opis znajdujemy w „Kurierze Lwowskim”:

„O pożarze w Ulanowie, który d. 6 bm. zniszczył 30 domów z całym dobytkiem i 27 stodół otrzymaliśmy bliższe szczegóły: Ogień powstał w stodole prawdopodobnie przez nieostrożność chłopaków, kurzących papierosy. Ratunek był trudny, albowiem w tej porze roku prawie cała dorosła ludność męska Ulanowa bawi na flisie. Płomień ogarnął domy, których mieszkańcy, kobiety i dzieci, pogrążone były we śnie. Ludność żydowska wskutek świątkowania nie brała się do roboty. Urzędownie stwierdzona szkoda wynosi do 30 000 zł., dotykając 47 rodzin przeważnie chrześcijańskich.”

Chłop kurzył fajkę?

Stałym problemem w przypadku ulanowskiej straży był brak podczas sezonu flisackiego młodych mężczyzn. Dobrze to ilustruje relacja „Kurjera Lwowskiego” z pożaru z 1892 roku:

„Dnia 31. maja b. r. o godzinie 1 po południu wybuchł pożar w Ulanowie na Cyplu. Kłęby dymu oznajmiły wybuchły pożar; równocześnie zawezwano do ratunku telegraficznie. Zaraz też zaalarmowano staż trąbką, która wyruszyła z Rudnika z jedną sikawką dwukołową, konewkami, osękami i siekierami i dopiero w niespełna 3 kwadranse przybyła na miejsce pożaru, trzeba bowiem było toczyć formalną walkę żydami o wóz pod sikawkę, a na przewożenie na Sanie zeszło też dość czasu. Spaliło się 104 domów mieszkalnych, mnóstwo bydła, stodół, szop, chlewów, stajen, kilkoro ludzi i drobnych dzieci, poniosło też śmierć w ogniu 2 strażaków z Ulanowa. Przyczyna pożaru na razie niewiadoma, zdaje się, że przyczyną była nieostrożność. Jedni mówią, że chłop przy pobijaniu dachu zapalił sobie fajkę, drudzy, co prawdopodobniejsze, gdyż żandarmi to widzieli, że kobieta opalała proso nad słomą w sieni. Straż pożarna zarządziła w ten sposób, że nie dopuszczono ognia do reszty rynku przez rozebranie domów po dwóch stronach rynku, obsadzono też strażakami kościół. Urządzono przy nim rezerwoar na wodę i rozebrano starą szkołę przez co udało się około godziny 7 z natężeniem wszystkich sił zlokalizować pożar, poczem straż wróciła w liczbie 26 o godzinie 12 po północy. Podczas pożaru oprócz straży z Rudnika żadnej innej nie było, miejscowa ulanowska była zaledwie z 3 złożona. Z okolicznych dworów przysłano 2 małe sikawki. Były także 2 sikawki czterokołowe z Niska, ale nie było z nich żadnego pożytku. Uczuwać się też dawał zupełny brak ludzi do pomocy, albowiem prawie cała męska ludność Ulanowa wyszła na flis.”

Podpalacz

Na następny wielki pożar miasta nie trzeba było długo czekać. Rynek ulanowski stanął w ogniu prawie dokładnie w rok później, bo 1 maja 1893 roku. Tym razem był to najprawdopodobniej efekt działań podpalacza. I znowu relacja „Kurjera Lwowskiego”:

„O pożarze w Ulanowie otrzymaliśmy następujące szczegóły: Dnia 1 maja o północy wybuchł w rynku pożar. Ochotnicza straż pożarna została zaalarmowana trąbką i dzwonem kościelnym i była już o kwadrans na 1. w liczbie 21 członków czynną. Ratunek był utrudniony z powoda wiatru, przy którym ogień wzmagał się szalenie, rozchodząc się w cztery kierunki. Straż musiała się przeto rozdzielić na 2 części, przez co siły jej uszczupliły się i jedyny ratunek okazał się w zrywaniu dachów. Na pastwę płomieni poszło 81 domów mieszkalnych. Pogorzelcy ponieśli ogromną szkodę, bo sięga cyfry 200.000 zł. Żydzi są przeważnie poszkodowani, gdyż tylko 6 domów katolickich spłonęło.”

Kolejny z wielkich pożarów, które niszczyły miasto w XIX wieku wybuchł również w maju, w roku 1898. „Gazeta Lwowska” to tragiczne wydarzenie tak odnotowuje w numerze z 14 maja:

„Wielki pożar w Ulanowie, w powiecie niskim, zniszczył dnia l0 b. m. przy silnym wichrze 33 domów mieszkalnych, bardzo wiele budynków gospodarczych. Między spalonymi domami są też koszary c.k. żandarmeryi. W akcji ratunkowej wzięły udział ochotnicze straże pożarne: miejscowe i z Rudnika, a nadto wysłały do pożaru sikawki z ludźmi: gmina Nisko, obszar dworski w Nisku, obszar dworski w Bielinach, tudzież 4 batalion strzelców z Niska z 36 żołnierzami, którym głównie zawdzięczać należy ostateczne stłumienie pożaru. Szkoda wynosi około 50.000 zł., zaledwie do połowy ubezpieczona.”

Wojenna pożoga

Ostatni wielki pożar miasta był związany z działaniami militarnymi podczas pierwszej wojny światowej. Wtedy to w Ulanowie, jak wynika z korespondencji Michała Janika dla Gazety Polskiej:

„Moskale dla zabawy urządzali podpalanie domów i niszczenie sprzętów. Zaczęli od żydów skończyli na chrześcijanach. Przy ucieczce zaś swojej spalili wszystkie stodoły chrześcijańskie. Rezultatem dzikiej swawoli jest zniszczenie miasteczka w ten sposób, że nie ma ocalałego domu, który by przecież w jakiś sposób nie został uszkodzony.”

Bartłomiej Pucko