Tak jak w poprzednich latach, Nowy Rok rozpoczął się w zasobach SM od podwyższenia wysokości ulgi w opłacie eksploatacyjnej i stawki opłaty na działalność społeczno-kulturalną, co przełożyło się w sumie na pewne obniżenie czynszu. Ale od kwietnia br. w większości zasobów nastąpi jego wyraźna podwyżka. – Zrobiliśmy wszystko, by była jak najmniejsza – zapewnia Artur Pychowski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Spółdzielnia ta to największy zarządca mieszkań w naszym mieście. W 179 wielorodzinnych budynkach mieszka ok. 33 proc. populacji Stalowej Woli (sama SM liczy ok. 10,5 członków) i jest jedną z największych w Polsce).

Ulga będzie dalej

Jakie zmiany w opłatach nastąpiły więc tu od 1 stycznia 2024 r.?

O 3 grosze, z 15 do 18 gr za metr kwadratowy mieszkania, wzrosła opłata na działalność społeczno-kulturalną, czyli na utrzymanie Spółdzielczego Domu Kultury. Z kolei o 17 groszy, z 21 do 38 gr za metr kw. wzrosła tegoroczna wysokość ulgi w opłacie eksploatacyjnej. W sumie dało to obniżkę o 14 gr w tych dwóch opłatach.

– Z wyników, jakie Spółdzielnia osiągnęła do listopada 2023 roku na swej działalności wynika taka nadwyżka, że ulga w 2025 roku nie powinna być mniejsza – przewiduje prezes Pychowski.

Ostateczną decyzję w sprawie wysokości ulgi na przyszły rok podejmie w czerwcu br. Walne Zgromadzenia SM.

Do 20 zł podwyżki za 50-metrowe mieszkanie

Ale od kwietnia 2024 r. w większości zasobów SM nastąpią podwyżki stawki opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego (zostały rozdzielone i podawane są odrębnie od kwietnia 2023 r.).

I tak podwyżka opłaty eksploatacyjnej do 20 gr za metr kw. mieszkania nastąpi w 27 budynkach (w 13 nie będzie jej w ogóle). W 122 budynkach wyniesie od 21 do 60 gr, a w trzech sięgnie nawet 1 zł za metr kw. (to bloki przy ul. Wałowej i Poniatowskiego, gdzie przeprowadzono??? duże prace remontowe).

Najniższa stawka opłaty eksploatacyjnej wyniesie od kwietnia 2,06 zł za metr kw., a najwyższa – 4,14 zł.

W przypadku funduszu remontowego najniższa stawka to zaledwie 10 gr, a najwyższa – 2,90 zł (dotyczy tylko jednej nieruchomości), natomiast średnia stawka to 1-2 zł. To zróżnicowanie opłat wynika z finansowej sytuacji poszczególnych budynków, skali remontów, jakie są w nich przewidziane oraz kosztów utrzymania danej nieruchomości.

W kilku budynkach łączna stawka opłaty eksploatacyjnej i na fundusz remontowy przekroczy 5 zł za metr kw., przy średniej wynoszącej 3,8 zł (średnia krajowa to ponad 4 zł).

O 50 groszy, z 1,5 zł do 2 zł za licznik, wzrośnie też opłata na legalizację wodomierzy. Przy 50-metrowym mieszkaniu średnia podwyżka opłat zależnych od SM wyniesie od kwietnia br. do 20 zł.

Oszczędności? – Doszliśmy do ściany

Jak zapewnia prezes Pychowski, w nowych opłatach eksploatacyjnych uwzględniona jest już podwyższona cena, jaką Spółdzielnia płaci w 2024 r. za energię elektryczną do oświetlania pomieszczeń wspólnych (klatki, piwnice itp.).

Ujęto w nich także wzrost kosztów ubezpieczenia majątku Spółdzielni, podwyższenia płacy minimalnej i kosztów zakupu różnych materiałów do prac remontowych. Uwzględniono również, w przypadku dwóch bloków mieszkalnych w Rudniku nad Sanem, podwyższone stawki za gaz kupowany przez SM do ogrzewania tych nieruchomości.

– Jeżeli chodzi o oszczędności po naszej stronie, to praktycznie doszliśmy już do ściany. W Spółdzielni zatrudnionych jest obecnie 130 pracowników, którzy robią to, co jeszcze niedawno wykonywało tu 230 osób – podkreśla Artur Pychowski.

SDK będzie działać

Zapewnia też, że zarząd SM nie zamierza zamknąć czy ograniczyć działalność Spółdzielczego Domu Kultury, choć dostaje pisma w tej sprawie. Obecnie w SDK jest 9 etatów, a od 2025 r. będzie prawdopodobnie tylko 6. Opłata pobierana od mieszkańców wystarcza na płace dla personelu, pozostała działalność SDK finansowana jest ze środków zewnętrznych pozyskiwanych przez SM.

– Musimy znaleźć na to środki, bo Spółdzielczy Dom Kultury to co tydzień zajęcia dla 600 dzieciaków i młodzieży, tu swą przystań ma też około 300 emerytów. Nie ma mowy o likwidacji tej tak pożytecznej placówki – zapewnia prezes Pychowski.

Wszystkie termy do likwidacji

W zasobach SM ze względów bezpieczeństwa od kilku lat likwidowane są termy gazowe, które zastępuje instalacja centralnej ciepłej wody. Do niedawna część środków na ten cel Spółdzielnia pozyskiwała z zasilanego unijnym wsparciem programu „Ekomiasto Stalowa Wola”, ale to źródło wyczerpało się (w ramach programu termy usunięto w 45 blokach, a w 71 domkach jednorodzinnych zainstalowano kotły opalane gazem lub biomasą).

Teraz termy Spółdzielnia usuwa więc siłami własnymi i mieszkańców (fundusz remontowy). W przedsięwzięcie to zaangażowany jest także Zakład Energetyki Cieplnej. Termy są jeszcze w 39 blokach SM. Docelowo znikną wszystkie, choć w niektórych nieruchomościach jest problem z uzyskaniem zgody wszystkich mieszkańców.

Tak czy inaczej, w 2024 r. planowane jest usunięcie term z 7 budynków: Poniatowskiego 7 i 9, Czarnieckiego 5 i 7, Żwirki i Wigury 6 oraz Okulickiego 28 i 30. Spółdzielnia cały czas liczy też, że uruchomiony zostanie nowy program wspierający likwidację term gazowych.

Bo styropian był za cienki

W zasobach SM trwa także ponowna termomodernizacja niektórych bloków (nominalnie program ten zakończył się tu w 2020 r.). Dotyczy tych budynków, które wiele lat temu docieplane były jako pierwsze i wymagają odpowiedniej „poprawy”. Dlaczego? Wtedy normą było np. położenie 5 cm styropianu na ścianie, dziś jest to już 20 cm. Są też nowe technologie i materiały.

W 2024 r. ponownie docieplone mają zostać 4 budynki (łączny koszt to minimum 1 mln 250 tys. zł). Spółdzielnia posiłkuje się przy tego typu inwestycjach kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego i premią termomodernizacyjną (wynosi nawet 25 proc.) oferowaną przez państwo. Dzięki temu koszty kredytu są niższe.

Oprócz ponownej termomodernizacji, poprawiane są także (malowane i odgrzybiane) elewacje budynków. W tym roku takie prace planowane są przy ok. 25 blokach.

Nowe windy, fotowoltaika na dachu

W 2024 r. roku SM zamierza także zainstalować nowe windy w wielkim wieżowcu (8 klatek) przy ul. Wojska Polskiego 3. I równocześnie położyć na jego dachu instalację fotowoltaiczną, która m.in. zasilać będzie te nowe windy.

W zasobach SM jest 78 wind, które sukcesywnie są wymieniane (koszt zakupu jednej to nawet 250 tys. zł). Nowe dźwigi osobowe są za to o wiele bardziej energooszczędne od używanych modeli. A zainstalowanie paneli słonecznych na dachu wieżowca jeszcze bardziej obniżyłoby koszty eksploatacji wind.

W przypadku bloku przy ul. Wojska Polskiego 3, nowe windy doprowadzone zostałyby też do poziomu 0, czyli wejścia do klatki chodowej (przy wykorzystaniu dawnych pomieszczeń zsypowych).

Spółdzielnia nie planuje natomiast położenia instalacji fotowoltaicznych na niskich, 4-piętrowych blokach. Ze względów bezpieczeństwa nie ma też mowy, a niektórzy mieszkańcy zgłaszają takie pomysły, by ktoś mógł zainstalować sobie panele słoneczne… na swoim balkonie.

Wielki Brat? Niekoniecznie

Nie zanosi się też, by w najbliższej przyszłości w zasobach SM pojawił się monitoring przy klatkach schodowych. Pomysł taki pojawił się kilka lat temu, motywowany głównie względami bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie przygotowano nawet regulamin monitoringu, ale prezes Pychowski nie jest entuzjastą tego pomysłu.

– Moim zdaniem, najpierw wszystkie bloki i klatki powinny mieć domofony. Poza tym taki ogólny monitoring to inwestycja generująca stałe, dość znaczne koszty. Trzeba przecież wynająć firmę obsługująca system kamer, mieć serwer itd. Czy mieszkańcy chcieliby ponosić tę dodatkową opłatę? Jestem sceptyczny – powiedział „Sztafecie”.