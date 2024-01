W minioną niedzielę w rudnickim Domu Kultury wystąpiła Sylwia Piotrowska. Wybrzmiały nuty pastorałek i popularnych utworów polskich i zagranicznych, m.in. Violetty Villas, Czesława Niemena czy Jose Feliciano.

Koncert noworoczny odbył się 14 stycznia. Na scenie Domu Kultury wystąpiła Sylwia Piotrowska, której akompaniował brat Krzysztof. Zgromadzona na widowni publiczność usłyszała popularne pastorałki oraz dobrze wszystkim znane piosenki z repertuaru polskich i zagranicznych wokalistów, m.in. „Do Ciebie Mamo” Violetty Villas, „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena i „Feliz Navidad” Jose Feliciano. Artystka zaśpiewała także swoje autorskie utwory, m.in. „Nie daj mi spaść”, „Naczynie pełne łask”, „Błogosławieni” czy „Boży Syn”. Śpiew przeplatał się z ciekawostkami opowiadanymi o tekstach i życiowych doświadczeniach artystów – nie tylko tych scenicznych, ale również osobistych.

Sylwia Piotrowska długo poszukiwała swojego miejsca w muzyce – wykonywała hard rock, pop, po reggae. Dwukrotnie brała udział w programie „Szansa na Sukces” – pierwszy raz w 2011 r., gdzie otrzymała wyróżnienie od zespołu Dżem. Drugim razem sięgnęła po podium z grupą Arka Noego i zawalczyła w wielkim Finale „Szansy na Sukces” Opole 2022. Uczestniczyła też w programie All Together Now – Śpiewajmy razem (2019), gdzie razem z chłopakami z Triple Madness zdobyła na ścianie 99 punktów i weszli do finału.

Na zakończenie koncertu burmistrz Waldemar Grochowski wręczył artystce bukiet kwiatów i podziękował za piękny występ. Publiczność nagrodziła Sylwię gromkimi brawami, domagając się bisów, a wokalistka spełniła te życzenia.

Organizatorami koncertu byli: burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Waldemar Grochowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem – Anna Straub oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej – Małgorzata Sztaba-Cholewa.

Kinga Horodecka