Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta Stalowej Woli zostanie przeprowadzona w następujących dniach: mężczyźni 01.02.–02.02.2024 r., 05.02.–09.02.2024 r., 12.02.–16.02.2024 r., 19.02.2024 r.; kobiety 06.03.2024 r.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika podstawowego 2005 oraz roczników starszych (2000–2004), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety wytypowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku, a także ochotnicy, tj. osoby w wieku 18–60 lat, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W 2024 r. siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Stalowej Woli, obejmującej swoim zasięgiem cały powiat stalowowolski, jest budynek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, przy ul. gen. L. Okulickiego 83.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Prezydenta Miasta Stalowej Woli imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m.in. obwieszczenia wojewody podane do wiadomości publicznej.