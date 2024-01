Książki są prezentem od pani Ewy, mieszkanki Stalowej Woli. Miejska Biblioteka Publiczna segreguje dar i decyduje co stanie się z książkami.

Wobec takiej ilości książek i problemu z osobistym dostarczeniem ich do biblioteki, po literaturę do ofiarodawczyni pracownicy MBP wybrali się w środę, 17 stycznia. Wszystko stało już spakowane w 9 sporej wielkości worków. Należało je tylko znieść z 2. piętra do samochodu. Na szczęście wszystko udało się zmieścić w pojeździe. Teraz bibliotekarze oceniają i katalogują książki.

– Spora część z tego daru to książki nowe, kilkuletnie. Jeśli nie mamy jakiegoś tytułu, po włączeniu do księgozbioru, trafi on na nasze półki, dla czytelników. Część z ofiarowanych pozycji, równie ciekawych będziemy oferować naszym czytelnikom na kolejnym kiermaszu taniej książki – mówi Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza.

Bibliotekarze przypominają, że każdy z nas, jeśli porządkuje swoją biblioteczkę, może – zamiast wyrzucać – podarować literaturę MBP. Wystarczy ją przynieść do jakiejkolwiek Filii czy Biblioteki Głównej. Powinny być to książki w miarę aktualne i niezniszczone.

– Dziękujemy pani Ewie oraz za wszystkie dary od czytelników, wiele z nich trafiając na nasz kiermasz, pozwala z zebranych środków nabyć czytelnicze nowości, a tych w roku ubiegłym kupiliśmy aż 5,5 tysiąca. Ponad 380 z nich, nabyliśmy właśnie z pieniędzy zebranych podczas naszych kiermaszów – dodaje dyrektor MBP.