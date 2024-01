Przeszło 1400 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości zarejestrował w 2023 roku odcinkowy pomiar prędkości na trasie Stalowa Wola – Jamnica na drodze wojewódzkiej nr 871. Najwięcej wykroczeń odnotowano w czerwcu, lipcu i sierpniu. W ubiegłym roku zarejestrowano znacznie mniej wykroczeń niż w roku 2022, kiedy to liczba zanadto spieszących się kierowców zbliżała się do 1600.

30 grudnia 2021 roku na drodze wojewódzkiej nr 871 na trasie Stalowa Wola – Jamnica uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości.

Od końca grudnia 2021 roku do końca grudnia 2023 roku w sumie odnotowano 3190 wykroczenia przekroczenia dozwolonej prędkości. W 2022 kierowcy prędkość przekraczali 1572 razy, w roku 2023 liczba ta jest nieco mniejsza, jest to 1441 wykroczeń. W grudniu 2021 były to 3 wykroczenia, w styczniu 2022 – 87, w lutym – 141, w marcu – 193, w kwietniu – 185, w maju – 217, w czerwcu – 220, w lipcu – 150, w sierpniu – 205, we wrześniu – 64, w listopadzie – 27, w grudniu – 80.

W styczniu 2023 roku było to 87 wykroczeń, w lutym – 72, w marcu – 108, w kwietniu – 121, w maju – 151, w czerwcu – 162, w lipcu – 168, w sierpniu – 207, we wrześniu 129, w październiku – 106, w listopadzie – 67, w grudniu – 63. Średnie przekroczenie dozwolonej prędkość to 16 km/h.

Maksymalna dopuszczalna prędkość na kontrolowanym fragmencie trasy wynosi 80 km/h. Kontrole są prowadzone w obu kierunkach ruchu. Kamery zostały zamontowane nad jezdnią na tzw. bramownicach. System kamer automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi, a to pozwala wyliczyć średnią prędkość z jaką poruszał się pojazd. Łączność urządzenia z systemem centralnym CANARD jest prowadzona za pomocą transmisji GSM.

Trasa pojazdów jest monitorowana na odcinku o długości 6,5 kilometra.

– Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym po ujawnieniu naruszenia, do właściciela pojazdu wysyła odpowiednie formularze, w celu udzielenia odpowiedzi przez właściciela pojazdu, którym naruszono przepisy i ustalenia stanu faktycznego. Oświadczenie właściciela/posiadacza pojazdu, zmierza do ustalenia faktycznego sprawcy wykroczenia (a więc osoby, która w chwili zarejestrowania naruszenia prowadziła pojazd) i na dalszym etapie, pociągnięcie go do odpowiedzialności. Sprawca wykroczenia może wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu karnego albo odmówić jego przyjęcia, co spowoduje skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu rejonowego, o czym jest informowany w formie pisemnej – informuje Biuro Informacji i Promocji | Wydział Komunikacji

Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Opis procedury można znaleźć pod linkiem: https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/guest/wezwanie/procedura